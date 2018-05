L'horoscope du 15 mai 2018

publié le 15/05/2018 à 07:09

Bélier

Si vous avez une transaction en vue, 3e décan, c'est le bon moment. La nouvelle Lune parle d'argent et Vénus favorise vos échanges. Une conjoncture positive mais qui ne durera pas, aussi n'hésitez pas à dire franchement ce que vous voulez, ou à annoncer un chiffre (en cas de négociation financière). Cela dit, votre interlocuteur ne sera pas aussi rapide que vous à se décider et de plus il ou elle pourrait buter sur un détail. N'imposez rien, suggérez des solutions (au moins deux).

Taureau

La nouvelle Lune se tient chez vous, dans votre 3e décan, et place votre créativité au premier plan. Autant sur le plan artistique que dans le domaine financier ! Vous serez très ingénieux pour gagner de l'argent en faisant une bonne affaire. Il faut dire qu'avec Mercure dans votre signe, vous aurez des arguments convaincants. Mais n'oublions pas que le reste de la conjoncture est très tendu, qu'il y a une sorte de pression dans l'air, surtout pour ceux du 1er décan.

Gémeaux

Une nouvelle Lune qui met l'accent sur Vénus, laquelle occupe votre 3e décan. Il se pourrait bien que la vie vous fasse plaisir ces jours-ci, surtout né vers le 16/6. Un petit cadeau sous la forme d'un coup de coeur pour un humain ou pour un objet que vous aurez envie de vous offrir. Mais surveillez l'arrivée de Mars en Verseau (1er décan à partir de demain), vous aurez tendance à vouloir tout faire en même temps, très vite, et vous pourriez prendre une décision trop rapide.

Cancer

La conjoncture est plutôt douce pour vous, surtout 3e décan, quelque chose de nouveau ou une agréable perspective vous mettra de très bonne humeur. Un déjeuner ou un dîner amical ? En tout cas vous prendrez du bon temps. Né le dernier jour du signe, le 22 juillet, vous êtes encore déstabilisé par les influx d'Uranus mêlés à ceux de Mars. Ne paniquez surtout pas, la conjoncture ira en s'apaisant à partir du week-end avec l'arrivée de Vénus dans votre signe.

Lion

Le duo Soleil/Lune est installé au zénith de votre zodiaque et vous donne l'occasion 3e décan, d'atteindre l'un de vos objectifs personnels ou professionnel. Ce n'est probablement pas quelque chose d'important puisqu'aucune planète lente n'est impliquée, mais il n'empêche que vous ne serez pas mécontent de vous ! En revanche, né les 23, 24, 25 juillet vous êtes toujours sur la corde raide et cela n'est hélas pas fini. Une décision difficile à prendre ou à accepter ?

Vierge

Vous avez de la chance avec la nouvelle Lune, elle occupe un secteur d'épanouissement, de bien-être et de confiance en vous. Profitez-en 3e décan : sortez, voyez du monde, cela vous fera du bien au moral. En outre, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles de quelqu'un vivant à l'étranger, ou réfléchir à vos prochaines vacances, ou encore décider de partir quelque part pour le week-end prolongé qui nous attend. Que des bonnes choses en perspective.

Balance

Né après le 14 octobre, la nouvelle Lune a une légère influence sur vos finances, dans le registre positif. On pourrait vous proposer un job supplémentaire. Qui justement tomberait pile côté finances. Mais c'est peut-être déjà dans l'air depuis quelque temps et vous aurez la réponse ces jours-ci... Né au tout début du signe, Mars vous envoie de bons influx (né entre le 23 et le 26 septembre) et vous donne la pêche. L'envie d'entreprendre et surtout de vous imposer.

Scorpion

La nouvelle Lune s'oppose à votre 3e décan, elle vous demande de vous montrer conciliant et surtout d'être plus attentif aux attentes de votre partenaire. Si vous êtes ensemble depuis un certain temps, vous le/la connaissez bien et pourriez être un peu négligent... Si vous voulez que votre couple perdure, ne donnez pas à l'autre l'impression que vous ne l'écoutez pas. 1er décan, il va y avoir de fortes perturbations dans votre ciel pendant quelque temps.

Sagittaire

Prévoyez une journée où vous n'aurez pas le temps de bayer aux corneilles. Vous n'aurez pas une minute à vous, 3e décan mais vous ne détesterez pas cela. Vous aurez l'impression que le travail que vous faites est utile à la communauté et c'est certainement vrai ! Par ailleurs, on pourrait vous faire une offre intéressante ou vous inviter quelque part si vous êtes né autour des 16 et 17 décembre. A moins que vous n'ayez prévu une soirée un peu spéciale avec votre chéri/e ?

Capricorne

Né après le 13 janvier, la nouvelle Lune du Taureau vous est favorable, elle attire la lumière sur vous et sur vos talents ou qualités. Vous vous sentirez apprécié et il se peut qu'on vous fasse des compliments qui vous gêneront car vous les trouverez excessifs, trop flatteurs. Mais il y a un proverbe qui dit " qu'à cheval donné on ne regarde pas les dents ", vous devriez y réfléchir et accepter les compliments qu'on vous fera avec le plus de naturel possible.

Verseau

La conjoncture éclaire un secteur de votre zodiaque lié au passé et grâce au bon aspect que Vénus vous envoie, vous pourriez revoir quelqu'un que vous avez aimé. Ou que vous avez connu et apprécié mais avec qui il ne s'est rien passé... Toutefois, à présent, cela paraît possible, surtout si vous êtes né après le 12 février. Cependant, les astres attirent notre attention sur le début du signe qui semble être très perturbé par un futur changement dans ses habitudes, voire par un déménagement.

Poissons

Vous apprécierez la nouvelle Lune si vous êtes né après le 14 mars. Rien d'exceptionnel, mais l'un de vos contacts ou rendez-vous s'avèrera fructueux. Du coup, vous serez content de vous et cela vous mettra de très bonne humeur. Cependant, la conjoncture peut être interprétée autrement, car Vénus occupe votre secteur de la maison. Il se pourrait donc que vous receviez quelqu'un chez vous, une personne que vous appréciez particulièrement.