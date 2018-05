L'horoscope du 12 mai 2018

publié le 12/05/2018 à 07:03

Bélier

Disons que vous ne serez pas zen, 3e décan, Mercure et Uranus vous incitant à vous contredire sans le vouloir. Votre porte de sortie : le reconnaître. Il n'y a pas d'autre solution, si vous vous cherchez des excuses vous semblerez prendre les gens pour des idiots. Cela dit, né après le 18 avril, vous pouvez aussi prendre les autres à contre-pied et alors qu'ils attendaient quelque chose de vous, faire tout le contraire. Né autour des 10, 11 avril, une ambiance fraternelle et primesautière sera au programme.

Taureau

Ça ne sera pas la grande forme aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas envie de fêter votre anniversaire ou que vous aurez un problème avec un proche. Et si vous êtes du 1er décan, vous serez plus que jamais sensible à l'agressivité des autres, vous la prendrez pour vous alors qu'elle ne vous est probablement pas adressée. Mais il y a peut-être aussi une ambiance un peu tendue en général, à cause de l'arrivée prochaine de Mars en Verseau et d'Uranus dans votre signe.

Gémeaux

Les états de Mercure vous intéressent particulièrement, c'est votre maître, aussi aurez-vous tendance à être un peu trop cassant, surtout avec l'un de vos amis. Vous penserez faire de l'humour, être drôle, mais en fait vous serez un peu blessant, sans vous en rendre compte. Donc surveillez vos paroles, vous serez peut-être moins spontané mais au moins vous n'aurez pas à regretter ce que vous dites. Cela concerne essentiellement le 3e décan.

Cancer

Vous êtes parmi les plus sensibles à la virulente dissonance Mercure-Mars, évitez de vous laisser aller à votre franc-parler sous le coup de l'émotion, 3e décan. Comme souvent, lorsqu'on parle trop vite, vous pourriez avoir à le regretter. Toutefois, il y a un côté décisionnaire dans cette configuration, vous pourriez donc faire un choix (que vous auriez dû faire depuis longtemps) et rester intraitable en dépit de ce que vous diront vos proches... ou d'autres.

Lion

Souvent, sous une dissonance Mercure-Mars, le conflit est inévitable et cette fois ce sera un conflit au niveau de vos idées politiques que vous devrez gérer. Rien de dramatique, vous vous en sortirez très bien car vous aurez de bons arguments. Mais si la configuration va plus loin et touche le pays, voire d'autres pays, elle pourrait prendre des proportions ennuyeuses. La possibilité d'un crack financier n'est pas à exclure actuellement ou dans les prochains jours.

Vierge

Vous aussi, comme les Gémeaux, vous êtes sensible à Mercure et à sa mésentente avec Mars. 3e décan, il y a urgence à vous débarrasser d'une dette, ou de toute histoire concernant l'argent. Vous n'êtes pas nombreux à être concernés mais Mercure est également conjointe à Uranus et cela risque de créer un problème qui vous dépassera et qui concernera les finances du pays, ou de tous les pays. Cependant, pour vous qui êtes très prévoyant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.

Balance

C'est un week-end qui peut se révéler stressant pour le 3e décan, nous en avons parlé hier, mais ce samedi risque d'être particulièrement mouvementé. Cela peut vous concerner personnellement, comme cela peut aussi concerner tout le monde, avec un possible crack financier (passé récemment ou à venir dans les prochains jours). Heureusement, la conjoncture se détendra un peu, pour vous personnellement, la semaine prochaine.

Scorpion

Vous profiterez de la conjoncture pour envoyer quelques piques à l'un de vos proches, mais vous le ferez avec humour, ce qui empêchera l'autre de riposter, sous peine d'avoir l'air d'être coincé, de ne pas avoir autant d'humour que vous. Vous serez un vrai Scorpion là, car vous piquerez là où ça fait mal, tout en arborant une expression gentille et un grand sourire. Et c'est quelque chose dont vous ne pourrez pas vous empêcher, tant cela vous amusera.

Sagittaire

Vous avez une décision à prendre si vous êtes né après le 19 décembre, mais ceux des 12, 13, 14 reçoivent un très charmant aspect de Vénus, propice à la fête. Vous avez peut-être quelque chose de prévu pour ce soir ? Une excellente distraction qui vous permettra de faire d'amusantes rencontres. 1er décan, continuez à être raisonnable côté dépenses, vous êtes sur la bonne voie. 2e décan, plus d'aspect des planètes rapides avant le 20 mai et encore, il n'y aura rien d'extraordinaire.

Capricorne

Mars est chez vous, alors vous pensez bien, 3e décan, que ça ne va pas se passer comme ça. Vous êtes en colère et pour une fois, il va falloir que ça sorte. On vous oblige peut-être, ou vous vous obligez vous-même, à prendre une direction que vous ne souhaitez pas vraiment prendre, mais quelque part vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous reculez, vous aurez peut-être raté le coche ; du moins, c'est ce que vous penserez, ce sur quoi vous vous interrogerez (né après le 18/1).

Verseau

Seuls les natifs du 1er décan, et encore seulement ceux du tout début du signe, peuvent avoir des craintes légitimes quant à l'avenir d'un de leurs projets. C'est probablement quelque chose qui était en place depuis longtemps et vous pourriez ne plus vous sentir désiré, voire être éjecté de ce concept qui a été le vôtre mais que d'autres se sont peut-être appropriés. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe ou va se passer, va avoir une influence sur votre avenir.

Poissons

Que faire quand vous vous êtes engagé trop vite, que vous avez donné votre parole sans réfléchir ? Ne pas fuir, mais faire preuve de franchise avec l'autre. Vous lui expliquez sans détours que vous êtes allé trop vite, que vous n'avez pas réfléchi que vous aviez (peut-être) un autre engagement ou tout simplement que vous avez voulu faire plaisir... Si vous choisissez de ne pas affronter, vous risquez de voir l'autre personne se fâcher très fort contre vous (3e décan).