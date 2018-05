L'horoscope du 11 mai 2018

publié le 11/05/2018 à 06:18

Bélier

La Lune se promène dans votre 1er décan, vous serez conduit à vous préoccuper de votre clan familial, votre sens des responsabilités étant très accentué. Par ailleurs, si vous êtes de la fin du signe vous vivez des moments un peu ou même très mouvementés (né après le 18 avril), mais nous en avons déjà parlé. Né autour du 11 avril, l'harmonie entre le Soleil et Pluton pourrait être favorable à vos finances ; un renflouement qui pourrait cependant être insuffisant.

Taureau

Ça ne sera pas la grande forme aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas envie de fêter votre anniversaire ou que vous aurez un problème avec un proche. Et si vous êtes du 1er décan, vous serez plus que jamais sensible à l'agressivité des autres, vous la prendrez pour vous alors qu'elle ne vous est probablement pas adressée. Mais il y a peut-être aussi une ambiance un peu tendue en général, à cause de l'arrivée prochaine de Mars en Verseau et d'Uranus dans votre signe.

Gémeaux

1er décan, vous défendrez une cause ou un concept, et mobiliserez votre art de la rhétorique, votre humour, votre rapidité d'esprit pour convaincre. S'il s'agit de quelqu'un dans le monde du travail, évitez la flatterie cela jouerait contre vous, mais de bons arguments mélangés à un peu d'humour seront vos meilleurs atouts. 3e décan, né après le 16 juin, une proposition pour un nouveau job pourrait être dans les tuyaux, les conditions financières étant intéressantes.

Cancer

Le bon aspect entre le Soleil et Pluton devrait vous aider à mieux cerner la personnalité de votre conjoint ou d'une personne qui vous pourrit la vie. Peut-être découvrirez-vous, grâce à l'un de vos amis ou alliés professionnels, une de ses petites faiblesses et que cela vous sera très utile à l'avenir. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur qui se croit au-dessus des autres et à l'abri de toute sanction. Vous avez des armes ? Servez-vous-en.

Lion

De belle et bonne humeur, vous serez accueillant, chaleureux et on recherchera votre compagnie pour se nourrir de cette belle énergie qui émane de vous. Mais méfiez-vous de la prochaine arrivée de Mars en Verseau, qui s'accompagnera de celle d'Uranus en Taureau. Né au tout début du signe (23, 24, 25 juillet), vous sentez déjà ces vibrations planétaires et elles sont sûrement dérangeantes car elles peuvent vous obliger à revoir vos plans, à changer de direction.

Vierge

Neptune ne vous embêtera plus avant début juin, 2e décan, alors profitez-en pour analyser la situation, seul ou avec un professionnel qui saura vous aiguiller. Car, dans la plupart des cas, vous n'êtes pas en terrain solide, vous ne savez pas ce que vous devez faire ou comment vous devez réagir face à quelqu'un. Une personne qui a probablement dépassé les bornes, qui n'a pas été honnête ou qui vous dévalorise dès que cela lui est possible.

Balance

La Lune en Bélier risque d'allumer le feu, surtout pour le 3e décan dont nous avons vu hier qu'il est en butte à un tout dernier retournement de situation. Vous pourriez changer d'avis, alors que vous aviez pris une décision ferme, mais la crainte des conséquences vous arrête et vous incite à faire marche arrière. Il se pourrait même qu'on parvienne à vous influencer pour vous convaincre de ne pas prendre cette décision. Ne vous laissez pas faire, écoutez-vous.

Scorpion

Le 2e décan a encore la cote et va la garder longtemps. En revanche, il en va tout autrement pour les natifs d'octobre, en plein chambardement pour certains. Mars et Uranus ont entamé une dissonance durable, et les deux planètes ne sont pas en phase avec vous : il va se passer quelque chose qui va vous obliger à revoir vos prévisions ; et cela peut concerner plusieurs domaines dont celui du couple. Mais il peut aussi y avoir un crack financier derrière ou devant nous.

Sagittaire

Vous vous êtes fixé un objectif impossible à atteindre, surtout 3e décan, ne laissez pas votre orgueil vous obliger à poursuivre, il n'y a pas de mal à changer de cap. Cela peut concerner quelque chose de mineur sur lequel vous mettez un point d'honneur à persévérer, alors que vous vous encombrez pour rien. Revoyez la situation à tête reposée parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas continuer sur cette route qui ne vous mène nulle part, tout en vous " bouffant " votre énergie.

Capricorne

Pour mieux gérer les tensions, évitez les paroles trop dures, trop cassantes et définitives jusqu'en fin de semaine prochaine, surtout si vous êtes du 3e décan. Les derniers influx d'Uranus sont décuplés par sa dissonance avec Mars et Mercure, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises mais seuls sont concernés ceux du 19 janvier. Cependant, Uranus est une planète puissante et elle rayonne parfois assez loin, en arrière comme en avant (16, 17, 18 janvier peuvent être touchés). Après, le 20 janvier, c'est le Verseau...

Verseau

3e décan, André Maurois a dit que tout compliment est une caresse ; on peut penser que vous serez beaucoup caressé si on en croit les influx de Vénus. La planète s'installe dans le 3e décan des Gémeaux et vous flatte, alors que Mercure conjointe à Uranus donne une accélération à l'un des projets qui sont dans l'air ; pas un projet dont vous avez eu l'idée, mais quelque chose qu'on vous a proposé dans le domaine de la communication et des échanges.

Poissons

Vous rendre utile, être dans le don de soi sera votre priorité, mais rien d'inhabituel. Vous serez même prêt à donner ce que vous n'avez pas, juste parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou que vous pensez qu'il ou elle en a plus besoin que vous. Certains Poissons prennent plaisir à se dépouiller, c'est difficile à comprendre pour les autres (les signes comme le Taureau ou la Vierge par exemple), mais cela correspond à la nature du signe.