L'horoscope du 10 mai 2018

publié le 10/05/2018 à 06:20

Bélier

Si vous êtes de la toute fin du signe, ça commence à être très chaud, la conjoncture vous impose de tourner une page que vous n'avez pas envie de tourner. Vous avez longtemps résisté et cette fin de semaine va être déterminante pour votre avenir. Soit vous accepterez le changement qui s'est opéré malgré vous, soit vous continuez à le refuser et vous allez manquer de munitions à partir de la semaine prochaine. Il faut souhaiter que vous ayez réussi à franchir le pas...

Taureau

Pont ou pas pont, vous avez d'agréables projets pour aujourd'hui, les planètes en témoignent : et si vous n'avez rien de prévu, on vous sollicitera ce matin. Vous disposez en effet d'une harmonie entre Lune et Neptune qui, si elle accentue votre foi, vos croyances, est aussi le signe de relations amicales exaltantes. Vous sentez que vous appartenez à un groupe bien soudé, vous avez les mêmes idées, pour ne pas dire la même idéologie et vous passerez une bonne journée.

Gémeaux

Il y a une dissonance Lune/Vénus, exacte un peu avant 19h, et si vous avez prévu quelque chose pour la soirée, il n'est pas sûr que cela vous plaise vraiment. Vous ne serez peut-être pas chaud pour sortir, même si en tant que Gémeaux vous n'aimez pas trop rester chez vous ; mais il y a peut-être un programme excitant à la télé, ou alors tout simplement vous n'êtes pas d'humeur, surtout 2e décan. Dès ce matin, vous serez dans la plus totale indécision.

Cancer

Encore une très sympathique journée, marquée par l'évasion. Quel que soit votre moyen de prendre le large, vous parviendrez à vous changer les idées. Les natifs du 1er décan en ont peut-être bien besoin, surtout ceux nés autour du 30 juin ; Saturne est toujours un peu menaçante concernant un choix que vous avez fait ou qui vous reste à faire. Vous ne savez pas de quoi est fait votre avenir, même si vous savez que d'autres opportunités vont se présenter.

Lion

Selon les astres, il se peut que vous n'ayez pas grand-chose à faire, aussi finirez-vous par vous énerver à vous tourner les pouces et vous pinaillerez sur des détails. Mais vous aurez peut-être un sujet de réflexion un peu contrariant, surtout si vous êtes du 2e décan : c'est toujours Jupiter qui vous ennuie, en particulier si vous êtes en train d'acheter un bien, de faire des travaux ou de déménager. Les choses semblent avoir pris du retard, malgré la pression que vous avez mise à ceux qui s'en occupent.

Vierge

La Lune et Vénus vous regardent de travers, et vous ne saurez pas où vous en êtes côté sentiments, 2e décan. Il ne faudrait pas trop chercher à les contrôler. En les analysant par le menu, par exemple, ou en analysant ceux de votre conjoint ou ami. De toute façon, il y a aussi une dissonance entre Lune et Neptune qui vous dit d'accorder de l'importance à l'ensemble et non aux parties qui composent cet ensemble. Mais en évitant toutefois de vous aveugler sur ces parties.

Balance

Préparez vos arguments, 3e décan, la fin de la semaine devrait être mouvementée dans le domaine relationnel, que ce soit au boulot ou dans votre vie privée. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire, il pourrait y avoir une sorte de cassure avec votre actuel mode de vie ou avec l'une de vos relations. Mais cela ne concerne que la toute fin du signe (né après le 20 octobre). Les autres Balance, elles, chercheront à mettre de l'ordre dans leurs pensées.

Scorpion

C'est le 2e décan qui a la cote avec les astres aujourd'hui, vous serez dans le plaisir, la détente, et si vous avez des enfants, vous passerez de bons moments ensemble. Vous ferez quelque chose avec eux : parc d'attraction, cinéma ou autre activité qui vous plaira à vous aussi. Un seul problème : le coût des distractions que vous leur proposerez sera peut-être au-dessus de vos moyens, mais vous saurez changer d'idée au dernier moment et rebondir.

Sagittaire

Vous serez sensible, 2e décan, à tout ce qui vous rappelle une situation que vous cherchez au contraire à oublier. Mais l'oubli est-il vraiment la bonne solution ? Vous n'êtes pas du genre à fuir, or l'oubli peut être une fuite tant que vous n'avez pas affronté le problème et que vous n'en avez pas intégré les tenants et les aboutissants. Né autour des 8, 9, 10 décembre, faites en sorte de débusquer le négatif (répétitif) de la situation et ensuite vous pourrez l'oublier.

Capricorne

Vous êtes encore dans la même ambiance, sympathique pour le 2e décan avec des activités très variées, mais c'est beaucoup moins facile pour la fin du signe. Comme nous l'avons vu hier, trois planètes vont se heurter à vous : Mercure, Mars et Uranus et c'est une configuration qui est déjà active. Il faut prendre une décision, ou alors plus vraisemblablement vous l'avez déjà prise mais vous la regrettez ou vous vous demandez si vous n'allez pas avoir à la regretter.

Verseau

C'est dur pour vous, ces jours fériés ou semi-fériés, on sait que tout ce qui ressemble à un dimanche vous déplaît. Mais, malin, vous trouverez une compensation. Vous avez de la ressource dès qu'il s'agit d'oublier une frustration ou même un simple déplaisir. Vous les remplacez par un autre plaisir ! Cela, évidemment, dans le cas où vous êtes quelqu'un de positif et que vous avez une bonne économie personnelle qui vous autorise cette mobilité d'esprit.

Poissons

Toujours chez vous, la Lune se heurte à Neptune et à Venus. 2e décan, cherchez la vérité, restez dans la réalité, ne vous entourez pas d'un rideau de fumée. Surtout si vous êtes né autour du 7 mars et à peu près jusqu'au 11. Cela dit, si Neptune était positive dans votre thème de naissance (né vers 1992 par exemple), il n'est pas exclu que vous connaissiez votre heure de gloire ! Chacun à votre niveau, vous pourriez avoir une forte influence sur votre entourage, sur un public si vous êtes artiste.