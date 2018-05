L'horoscope du 9 mai 2018

publié le 09/05/2018 à 06:49

Bélier

Vous en ferez le moins possible aujourd'hui. Je ne dis pas que vous ne ferez rien parce que c'est inimaginable, mais vous vous accorderez des pauses. Des moments de rêveries où vous pourrez laisser votre imagination vagabonder. Toutefois, certains seront malgré tout sollicités par leurs proches, ou même par un éventuel flirt, en particulier ceux qui sont nés autour du 7 avril : Vénus est dans vos petits papiers aujourd'hui, si quelqu'un vous plaît faites-lui un signe !

Taureau

L'un de vos proches aura besoin de vous, de vos soins ou de vos conseils, précipitez-vous pour l'aider, vous avez besoin de faire du bien aux autres ces temps-ci. Vous avez une qualité fondamentale : vous êtes pragmatique et vos conseils sont toujours frappés au coin du bon sens. En outre, quand vous décidez que quelqu'un a besoin de soins, vous déployez des trésors de gentillesse, vous vous mettez totalement à son service. Une attitude formidable pour vos proches...

Gémeaux

Apparemment, même si vous faites le pont vous aurez un travail à terminer ou une autre obligation qui vous prendra malheureusement du temps sur vos loisirs. Faites contre fortune bon coeur : vous avez une qualité très pratique : vous vous adaptez à tout (sauf ascendant Taureau ou Capricorne). Aussi, faites ce que l'on vous impose, prenez le temps qu'il faut, et c'est la conscience tranquille qu'après vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous vous sentirez tout léger !

Cancer

Une bonne journée s'annonce, vous vous sentirez en phase avec tout le monde, sauf si vous êtes né après le 19 juillet, une grosse bagarre n'est pas terminée. Et elle va durer quelques jours, comme nous l'avons évoqué hier, d'autant plus que Mars en est responsable et qu'elle est en dissonance avec Uranus. Si vous êtes réceptif à cette conjoncture, vous pourriez en avoir ras-le-bol d'une situation et décider de la balayer brusquement. Mais, derrière, il y a une accumulation de choses...

Lion

Vous resterez dans le vague, dans le flou, et plus on vous demandera de prendre position, de vous déterminer, moins vous dévoilerez ce que vous pensez. Il peut s'agir d'un problème personnel, ou professionnel qui vous ferait presque douter de votre instinct, ou de votre intuition, tant vous ne l'avez pas vu venir (1er décan, essentiellement). Ou alors vous n'avez pas voulu, inconsciemment, le voir venir. Du coup, vous n'avez pas envie de dire ce que vous ressentez car vous vous en voulez.

Vierge

Vous aimez prendre en charge les éclopés de toute nature, humains ou non, et les soigner, leur donner ou redonner des ailes fait partie de votre mission. Nous avons tous une mission sur cette terre, celle de la Vierge est de soigner (en premier lieu), mais aussi d'apprendre, de transmettre un savoir (enseignants, par exemple). En tout cas, aujourd'hui, vous serez en quelque sorte un bureau des plaintes mais si vous pouvez faire quelque chose pour aider, vous le ferez volontiers.

Balance

Comme d'autres vous aurez du travail aujourd'hui, peut-être votre travail habituel, mais cela ne vous déplaira pas d'être occupé cela vous évitera de trop penser. Surtout si vous êtes du 3e décan, né après le 20 octobre. La situation est délicate, vous êtes sur le point de rompre l'un de vos engagements qui durait depuis longtemps, qu'il s'agisse d'un engagement professionnel ou personnel. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire pour vous.

Scorpion

Même si tout n'est pas nickel pour les natifs d'octobre, ce mercredi sera agréable car vous aurez la preuve qu'on vous apprécie et même qu'on vous aime. Cela viendra peut-être de vous, vous serez bien dans votre peau, à l'aise avec vous-même, mais ça peut aussi venir de l'extérieur et des compliments ou encouragements que l'on vous fera. Un problème relationnel vous oppose à quelqu'un ? Vous aurez un allié qui ne ménagera pas sa peine.

Sagittaire

Ce n'est pas dans vos habitudes mais vous aurez tendance au repli aujourd'hui, à vous réfugier dans l'endroit où vous vous sentez le plus à l'abri de tout et de tous. Ça peut être un lieu que vous appréciez, que vous connaissez bien, mais cela peut aussi être un endroit à l'intérieur de vous, celui qui détient votre capacité à rêver et à imaginer. 2e décan, né autour du 10 décembre, Vénus se détache de Neptune et vous êtes moins exposé ou fragilisé par un lien qui semble envahissant.

Capricorne

Exception faite de ceux qui sont nés après le 17 janvier et qui sont plutôt perturbés, vous passerez tous une journée positive pour vos contacts et échanges. Ou même pour vos déplacements, certains pouvant encore prendre la route et partir pour quelques jours. En outre, les relations avec les proches seront au premier plan et plus vous vous montrerez communicatif mieux ce sera (né avant le 17 évidemment). Soyez à l'écoute des petits problèmes des uns et des autres.

Verseau

Ce sont des problèmes matériels qui seront au premier plan, vous oublierez de recharger votre téléphone ou votre portefeuille restera sagement à la maison. Bref, des détails parfois sans réelle importance, mais vous leur en accorderez plus qu'ils n'en méritent. De toute manière, vous manquerez un peu de limites aujourd'hui et vous pourriez être enclin à faire des dépenses qui ne sont peut-être pas de première utilité. Alors si vous oubliez votre argent à la maison, c'est un signe non ?

Poissons

La Lune est chez vous, gare à la distraction, aux oublis, mais utilisez votre intuition en toute circonstance. 1er décan, elle fonctionne à merveille à présent. Vous n'êtes plus sous le joug de Neptune, vous ne risquez pas de vous tromper, vous avez acquis une lucidité que vous n'aviez pas auparavant. En revanche, c'est plus compliqué pour le 2e décan (né après le 6 mars) qui doit à présent regarder la réalité en face, sous peine de refaire sans cesse la même erreur.