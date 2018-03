L'horoscope du 12 mars 2018

publié le 12/03/2018 à 06:22

Bélier

Une semaine qui sera quand même plus facile que la précédente, même si vous devez supporter une certaine dose de morosité 1er décan, et ce jusqu'à jeudi. En effet, vous démarrez votre semaine sous une dissonance entre Vénus et Saturne (né autour du 29 mars et vous vous sentez seul, comme abandonné... Ou alors vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vous avez l'impression que c'est inutile, que cela ne sert à rien.

Taureau

La nouvelle Lune de samedi vous sera favorable si vous êtes du 3e décan, mais il n'empêche que vous avez toujours un problème financier sur les bras. La nouvelle Lune pourrait justement vous permettre d'y trouver une solution, ou d'obtenir une aide d'un ami, voire d'un organisme social. Côté coeur, ne vous attendez pas à des merveilles cette semaine, Vénus est toujours chez votre voisin Bélier et n'est pas tellement à votre goût. Trop égoïste pour vous.

Gémeaux

1er et 2e décan, vous serez satisfait de cette semaine parce qu'il y aura de la variété, de la diversité, que vous ne vous ennuierez pas. Contrairement au 3e décan ! Non seulement Mars s'oppose toujours à vous, mais vous serez un peu affecté par la nouvelle Lune de samedi qui met l'accent sur votre carrière. Et on sait que vous avez peut-être à changer de direction dans ce domaine... Cela fait des mois et des mois que vous y pensez, un jour c'est oui, le lendemain c'est non.

Cancer

1er décan, tenez bon jusqu'à jeudi, ce sera moins tendu après. 2e décan, il faut à tout prix privilégier le dialogue et 3e décan, tout semble baigner pour vous ! En effet, le Soleil en Poissons, puis la nouvelle Lune de samedi prochain sont en harmonie avec vous et cela vous ouvre des horizons ou abolit des frontières, qu'elles soient réelles ou virtuelles. Vous pourriez en effet vous autoriser certains débordements qui ne sont pas fréquents. A moins qu'un voyage ne se prépare.

Lion

Vous n'aurez pas à vous plaindre et certains sauront dépasser ce qui les limite, surtout 1er et 2e décans. 3e décan, il faudra être plus mesuré côté dépenses. La nouvelle Lune de samedi prochain pourrait être du genre punitif, c'est-à-dire que vous vous ferez taper sur les doigts parce que vous serez allé trop loin, ou que vous-même vous punirez pour la même raison. Toutefois, pour certains nés après les 19 et 20 août, cette conjoncture sera libératrice par rapport à de vieux schémas.

Vierge

3e décan, quelques précautions sont nécessaires si vous ne voulez pas qu'un conflit s'installe. Certes, vous êtes en colère, mais vous le savez la colère se gère, et elle peut même se transformer en énergie positive justement si on parvient à la canaliser. Vous avez ce pouvoir en vous, cette force qui permet de transformer, de sublimer vos élans et vos pulsions : servez-vous en, surtout si vous êtes du 3e décan donc, né autour du 13 septembre.

Balance

Votre secteur du travail et de la forme est toujours très occupé cette semaine, vous aurez probablement beaucoup à faire 3e décan, surtout question organisation. Certains sont en effet en train de changer de vie (cf. l'opposition d'Uranus), ou en tout cas l'envisagent sérieusement. 1er décan, la semaine ne démarre pas très bien car Vénus et Saturne sont en bisbille et vous y êtes sensible. Il se peut que vous deviez renoncer à l'un de vos vieux rêves...

Scorpion

Une belle semaine pour ceux qui sont nés après le 14 novembre. Vous avez un atout maître, le Soleil, et vous allez pouvoir démontrer combien vous êtes talentueux : la nouvelle Lune de samedi jouera le même rôle positif. Que vous soyez artiste ou que vous évoluiez dans un autre domaine, vous êtes en train de réussir quelque chose et d'en obtenir des compliments et même parfois une gratification. 2e décan, attention à d'éventuels accrochages avec un collègue de bureau.

Sagittaire

Une semaine active et dynamique pour les deux premiers décans, vous prendrez tout le monde de vitesse. Mais, 3e décan, il y aura des contraintes à gérer. Des obligations qui vous casseront les pieds et qui feront que vous ne vous sentez pas libre. Or, le bon aspect qu'Uranus vous envoie encore pour quelques semaines vous invite à prendre des libertés ou à vous libérer de toute forme de contrainte, et cela sans faire trop de bruit ! Pas facile d'être dans un paradoxe...

Capricorne

La semaine démarre poussivement pour les natifs de fin décembre, refroidis sur le plan affectif par la dissonance Vénus/Saturne. Vous prenez trop de recul, probablement dans le but de ne pas " ressentir ", mais est-ce une bonne stratégie ? Quand on accumule des souffrances refoulées, il arrive qu'elles sortent toutes en même temps et que là, pour le coup, ce soit bien plus douloureux ! Autant accepter ce que vous ressentez quand ça se manifeste, au jour le jour.

Verseau

De très bons plans au menu de cette semaine, surtout pour le 2e décan. Vous allez faire ou recevoir une proposition et le temps de réflexion sera très court. Que ce soit un interlocuteur qui ait à réfléchir, ou que ce soit vous, la question ne se posera pas très longtemps : les planètes concernées sont en Bélier, le signe le plus rapide du zodiaque ! Seul le 1er décan sera un peu morose en début de semaine car quelqu'un lui manquera, ou ne tiendra pas sa promesse.

Poissons

Bon anniversaire au 3e décan, vous êtes très bien servi par Jupiter cette année et également par Pluton, planète des richesses matérielles et spirituelles. Quelque chose s'est mis en route, parfois sans que vous en soyez conscient (Pluton représente l'inconscient, ce qui est caché), mais croyez-moi vous êtes en train de vous bâtir quelque chose de solide. A mon avis, cela se passe sur le plan relationnel, avec un nouvel amour ou un cercle d'amis plus fourni et plus actif.