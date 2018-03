L'horoscope du 9 mars 2018

publié le 09/03/2018 à 06:27

Bélier

Vous aurez l'impression que tout se ligue contre vous, 1er décan, mais demandez-vous si votre attitude vis-à-vis des autres leur donne envie d'être aimables. Vous êtes plus renfermé que d'habitude et vous ne communiquez pas facilement, la dissonance entre Mercure et Saturne étant active... Saturne est un frein, Mercure représente les échanges : vous ne vous confiez pas, peut-être par orgueil, et c'est dommage parce que le fardeau serait moins lourd.

Taureau

Vous qui avez souvent le nez dans le guidon, vous prendrez du recul aujourd'hui. Vous chasserez tout ce qui vous inquiète pour vivre le moment présent. Peut-être parce que vous devrez vous concentrer sur une " bonne " action, un service à rendre, ou que vous aurez à aider et parfois à soigner quelqu'un (1er décan, né autour du 28 avril en particulier). Mais certains natifs du tout début du signe pourraient, quant à eux, se sentir un peu patraques. Des maux de tête, par exemple.

Gémeaux

La Lune étant conjointe à Saturne en Capricorne, l'ambiance ne sera pas très fun et même un peu pesante ; c'est le domaine du travail quotidien qui est concerné. Il vous ennuie ? Vous en avez marre ? Vous avez une autre idée en tête, peut-être, en tout cas si vous êtes né en mai et vous aimeriez bien pouvoir la concrétiser. Mais demandez-vous si vous êtes bien dans la réalité, si vous n'êtes pas en train de vous faire des idées un peu utopiques, surtout sur le côté financier de l'affaire.

Cancer

Plus que d'autres, natif de juin, vous serez sensible à une conjoncture un peu déprimante. Pour lutter contre, faites le compte de vos succès passés. Ils sont sûrement nombreux, ou en tout cas ceux que vous avez eus doivent être encore présents à votre esprit. Vous avez un passage difficile, mais il est de ceux qui vous feront avancer dans votre développement personnel. En vous rappelant qu'Uranus sera bientôt à vos côtés avec un excitant projet.

Lion

Pour vous aussi, la conjoncture est barbante et vous avez du mal à vous débarrasser d'une douleur persistante ou d'inquiétudes concernant votre profession. Quoi que vous fassiez, vous risquez d'être confronté à une restructuration, à des réformes et cela ne va pas dans le sens de ce que vous espérez. Au contraire, certains vont devoir supporter des décisions avec lesquelles ils ne seront pas d'accord (1er décan surtout). 3e décan, en revanche, vos projets sont de nature à vous libérer des contraintes.

Vierge

Le diable se cache dans les détails, surtout chez vous ! Ne laissez pas l'infiniment petit venir faire de l'ombre à ce qui s'élabore de bien pour vous, 1er décan et qui est nettement plus important que ces petites choses. En tout cas, vous vous sentirez fort et courageux aujourd'hui, prêt à affronter toute difficulté qui se présenterait ou se serait déjà présentée. Ne pensez pas trop, ne réfléchissez pas pendant des heures à une stratégie, agissez selon votre instinct pour une fois.

Balance

Pour vous non plus, ce n'est pas le nirvana aujourd'hui, natif de septembre. Vous aurez une nette tendance à l'autocritique, à la dévalorisation et au repli. C'est passager, bien sûr : quelqu'un a pu vous vexer, vous blesser par des paroles méchantes et injustes. Encore une fois, c'est le sentiment d'injustice qui dominera et vous n'avez pas toujours les armes pour vous en défendre parce qu'il est dans votre nature d'être très sensible à ce sentiment.

Scorpion

Si vous avez une négociation à mener ou une explication à demander à un proche, ce sera difficile car l'autre n'ira pas dans votre sens ou refusera de vous écouter, ou encore ne sera pas du tout d'accord avec ce que vous lui direz. Mais peut-être que vous n'emploierez pas les bons mots ou la bonne tournure de phrase ? Réessayez plus tard mais d'une autre manière... sans pour autant avoir l'air d'insister et de mettre la pression. Cela n'est pas du tout dans votre intérêt.

Sagittaire

Saturne vous a quitté il y a longtemps, mais elle fait encore des siennes aujourd'hui. Elle tape moins fort, bien sûr, et elle ne tape que dans le domaine financier. Et si vos finances ne sont pas en question, il s'agira de votre confort personnel parce que vous aurez mal quelque part... Mais comme il s'agit d'une conjonction Lune/Saturne, cela ne durera que quelques heures - a priori. Surveillez aussi une tendance à la possessivité, à la jalousie, surtout natif de novembre.

Capricorne

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Saturne et vous fait voir les choses pires qu'elles ne sont. Vos intuitions, vos pressentiments, tout semble négatif. Vous avez peut-être du mal à accepter de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, et on vous comprend : le Capricorne est profondément attaché à ce qu'il possède et l'en priver est source de déprime. Mais c'est une énergie que vous pourrez bientôt transformer en colère, en révolte, et cela vous aidera à sortir de la morosité.

Verseau

Comme d'habitude, avec la Lune en Capricorne vous serez distrait, ailleurs, perdu dans vos pensées et vous risquez de ne pas voir un obstacle ou une fourberie. Je ne parle pas d'un obstacle en dur devant votre voiture, mais d'un petit écueil, voire d'un piège tendu par quelqu'un de jaloux... Cela peut même être une attaque frontale, une critique, dont vous vous débarrasserez facilement : vous avez l'art de la pirouette et de vous sortir facilement des situations embarrassantes.

Poissons

L'entraide sera au centre de cette journée. En effet, on pourrait vouloir vous emprunter de l'argent ou c'est vous qui devrez en demander à un proche. Quoi qu'il en soit, il faudra réfléchir avant de faire quoi que ce soit car il n'est pas sûr que ça se passe comme vous le désirez. Si c'est vous qui voulez emprunter, on vous posera des questions qui seront un peu indiscrètes, et si on veut vous soutirer une somme, demandez-vous si vous la reverrez un jour ; assurez-vous en.