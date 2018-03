L'horoscope du 8 mars 2018

publié le 08/03/2018 à 06:27

Bélier

Une conjonction entre Lune et Mars, votre planète maîtresse, va donner une forte valeur ajoutée à votre instinct, à votre intuition et à votre courage, 3e décan. Surtout, laissez vos petites voix intérieures s'exprimer, ce sont elles qui auront le dernier mot et non la raison raisonnante. Vous " sentirez " les situations, les gens, et saurez instinctivement quoi faire. 1er décan, Mercure et Vénus conjointes chez vous sont toujours porteuses de bonnes nouvelles ou de rencontres.

Taureau

L'harmonie Soleil/Pluton s'adresse à votre 3e décan et pourrait vous valoir un important coup de pouce ; pas la peine de le solliciter, on vous le proposera. Le Soleil en secteur d'entraide et de solidarité, sert de relais à Pluton qui est en harmonie avec vous et vous met parfois en contact avec d'importants personnages qui peuvent faire beaucoup pour vous. Seulement, il ne faut surtout pas se montrer insistant ; le mieux est de les laisser faire, ce qui est dur pour le Taureau !

Gémeaux

Il y a une rencontre entre Lune et Mars face à vous, dans le secteur qui représente les autres ainsi que le conjoint. S'il vous plaît, soyez le plus conciliant possible. Si vous choisissez de vous opposer, d'argumenter, vous allez droit au conflit ! Mais il est peut-être déjà en cours (né autour des 16, 17 juin surtout) ; dans ce cas, n'en rajoutez pas et essayez de la jouer profil bas, même si votre orgueil doit en souffrir. L'issue du problème ne viendra pas de vous, apparemment.

Cancer

Vous allez bénéficier de l'harmonie entre le Soleil et Pluton, 3e décan. Elle va vous éclairer sur le problème relationnel qui vous gâche la vie depuis longtemps. Né autour du 13 juillet, voire du 14, vous en êtes à présent totalement conscient, alors que la question était refoulée depuis des années. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, vous ne devez plus jamais le confier à qui que ce soit ! Un deuil a pu aussi mettre votre vie sens dessus-dessous, mais il faut avancer à présent.

Lion

La conjonction Lune/Mars vous ira comme un gant car, non seulement ce que vous entreprendrez aujourd'hui vous plaira, mais cela vous amusera aussi. Votre envie d'être dans l'action sera satisfaite, de même que votre nature énergique et qui sait prendre des décisions rapides. Toutefois, les relations avec les enfants pourraient également être en question, dans le registre de la fermeté. Vous en ferez preuve vis-à-vis d'eux, mais ne les écrasez pas non plus sous votre autorité.

Vierge

Vous, c'est l'harmonie Soleil/Pluton qui vous portera aujourd'hui. 3e décan, il se pourrait que vous jouiez un rôle d'influenceur, au boulot ou avec vos proches. En tout cas, on tient davantage compte de votre avis depuis que Pluton vous envoie ses bons influx, vous avez vraiment l'impression de compter aux yeux des autres, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, surtout l'année dernière quand Saturne vous envoyait sa dissonance dévalorisante. C'est presque une renaissance...

Balance

Né après le 15 octobre, concentrez-vous sur le positif, c'est-à-dire l'association Lune/Mars, porteuse d'énergies très positives dans le domaine des échanges. Le problème que vous cause l'opposition d'Uranus, et qui dure depuis longtemps, est résolu ou en passe de se résoudre, et Lune/Mars indiquent que vous avez à présent la force de vous opposer à l'un de vos proches, sans craindre de perdre son affection. C'est un énorme pas en avant pour certains d'entre vous.

Scorpion

L'harmonie Soleil/Pluton roule pour vous aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain. L'un de vos talents attirera l'attention sur vous, on pourrait vous couvrir d'éloges. C'est en tout cas le maximum que cet aspect peut vous donner et ça ne sera pas pour tous ceux qui sont concernés (3e décan, né autour du 13/11), néanmoins vous aurez tous plus ou moins des certitudes inébranlables quant à votre capacité à créer et à épater ceux qui vous entourent. Et ce sera encore plus fort le mois prochain.

Sagittaire

Une rencontre Lune/Mars a lieu dans votre 3e décan, elle va accentuer vos mouvements de colère, trop fréquents ces jours-ci, mais plus pour longtemps. Mars ne touche plus que ceux qui sont nés après le 16 décembre et elle quittera votre signe (ouf !) dimanche prochain, le 18. Encore une petite semaine... Mais la conjoncture peut aussi avoir un caractère positif et vous donner la possibilité de vous investir à fond dans un nouveau travail, par exemple.

Capricorne

Pluton étant dans votre 3e décan à présent, son harmonie avec le Soleil indique que vous vous contrôlez davantage, que vos peurs et angoisses sont en régression. Pour certains, cela pourrait représenter une capacité à renaître, après avoir quand même connu les grosses difficultés auxquelles Pluton nous confronte toujours et qui sont souvent un vrai défi par rapport à notre nature. Si vous ne ressentez rien de positif pour l'instant, pas d'inquiétude, vous avez au moins deux ans devant vous.

Verseau

Eh bien, ce sont Lune et Mars conjointes qui vous intéresseront aujourd'hui, mais attention à une tendance à vouloir trop bien faire et à être trop impatient. Vous pourriez faire une bêtise, dépenser de l'argent inutilement par exemple, ou vouloir rendre service à quelqu'un qui n'en a pas envie ! Mais vous estimerez peut-être que c'est votre devoir... Ne forcez pas les choses, surtout pas : si on ne veut pas de votre aide, elle ne sera d'aucune utilité et l'autre sera contrarié.

Poissons

Bonne nouvelle pour vous, le Soleil entame un pas de deux avec Pluton et si vous êtes du 3e décan, vous allez vous découvrir de nouvelles compétences, qui étaient jusque -à restées enfouies, que vous n'utilisiez pas. Ces compétences sont essentiellement relationnelles et vont vous permettre de vous créer un réseau, qu'il soit amical ou professionnel. Les natifs des 11 et 12 mars sont déjà très influencés par cet aspect, qui indique également qu'ils ont eux-mêmes de l'influence.