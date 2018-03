L'horoscope du 10 mars 2018

publié le 10/03/2018 à 06:58

Bélier

Mars vous envoie des influx déterminants jusqu'à mardi et le 3e décan pourrait bien prendre une décision qui va faire enfin évoluer la situation dans le bon sens. Non pas que vous soyez coincé, comme avec un aspect de Saturne, mais vous avez des contraintes avec Uranus, vous vous sentez prisonnier d'une situation et l'actuelle harmonie entre Mars et Uranus peut vous montrer la voie pour vous libérer. Et cela devrait se concrétiser très rapidement (né après le 16 avril surtout).

Taureau

Vous devez ressentir l'harmonie Soleil/Jupiter, natif du 3e décan. Elle facilite vos relations dans votre couple ou avec un associé professionnel mal embouché. Si c'est professionnel, il peut aussi s'agir de dégommer un concurrent qui vous fait du tort parce qu'il veut vous prendre votre clientèle ou vos marchés. Et si le Taureau n'aime pas ce genre de conflit, il n'est quand même pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Un divorce peut aussi être dans l'air.

Gémeaux

Vous pouvez compter sur votre force de volonté et sur votre détermination, 3e décan. Et cela, même si vous êtes face à un opposant qui se croit plus fort que vous. Soyez malin, et laissez-lui croire ce qu'il (ou elle) veut croire, de toute façon vous saurez lui damer le pion. Il est possible aussi qu'on vous ait fait une proposition, quelque chose qui engendrerait un gros changement, et que vous soyez face à une décision difficile à prendre. Cela concerne surtout ceux qui sont nés après le 17 juin.

Cancer

3e décan, né avant le 18 juillet, l'harmonie Soleil/Jupiter est extrêmement valorisante, elle attire la lumière sur vous et vous vaut une ou des récompenses. Des petits cadeaux de la vie, qui vous montrent qu'elle peut parfois se montrer généreuse et vous donner envie de croire à une puissance supérieure et de faire confiance à votre destin. La conception ou la (future ?) arrivée d'un enfant peut aussi être pour beaucoup dans ce sentiment d'exaltation que vous pourriez ressentir.

Lion

Vous aussi, votre 3e décan est bien influencé ces jours-ci : votre volonté d'agir et de prendre une décision qui va peut-être tout changer pour vous est décuplée. Né après le 18 août, vous avez encore pour quelques semaines ce bon vieil aspect d'Uranus, qui vous a encouragé à changer votre manière de voir la vie en général ou la vôtre en particulier. Il vous a conduit à vouloir faire quelque chose de différent, qui vous donnerait un plus grand espace de liberté. Cette conjoncture est très active en ce moment.

Vierge

Vous ne serez pas mécontent de l'entente Soleil/Jupiter, 3e décan. Vos affaires prennent de l'ampleur, ou alors une formation vous garantit un travail. En tout cas, vous êtes sorti de votre mauvaise période et là, vous allez n'avoir que du bon pendant quelques années. Parce qu'en plus du bon aspect de Jupiter qui court pratiquement sur tout 2018), vous recevez aussi depuis le début de l'année un bon aspect de Pluton qui peut vous valoir un gros succès ou... de l'amour !

Balance

C'est un temps fort pour ceux du 3e décan, nés après le 18 octobre, vous prenez votre situation en main sans aucun état d'âme, déterminé à faire le ménage. Il n'y a pas d'autre alternative selon vous que la manière forte : vous avez tout essayé, rien ne marche face à quelqu'un qui vous surprend à chaque fois par son attitude, par son discours, et que vous ne pouvez pas gérer. Vous pourriez décider, par exemple, de chasser cette personne de votre vie. C'est une des solutions...

Scorpion

Bienheureux Scorpion du 3e décan, si Jupiter est positive dans votre thème natal, vous venez de vivre un temps fort de 2018, et cela reviendra dans l'année. Jupiter est rétrograde depuis cette semaine (en apparence) mais elle vous a certainement fait une promesse - à laquelle vous ne croyez qu'à moitié parce que vous êtes superstitieux - mais elle reviendra en force à la fin de l'été pour vous permettre de concrétiser ou d'amplifier encore vos chances.

Sagittaire

Comme les autres signes de Feu, vous pouvez compter sur Mars (dans votre signe) et sur Uranus pour donner un coup d'accélérateur à un projet ou à un espoir. Il se peut que vous y alliez en force ou que vous preniez une décision drastique de manière à faire avancer les choses... Et c'est probablement ce qu'il faut faire vous dit le ciel. Maintenant attention, avec Mars sur votre Soleil vous pourriez vous mettre en danger en voulant aller trop vite. Ne soyez pas trop impatient svp !

Capricorne

Né après le 10 janvier, vous pourrez dire merci au Soleil et à Jupiter, qui vous envoient des vibrations chanceuses. N'ayez pas peur des changements, il faut évoluer dans la vie, passer d'un stade à un autre et si c'est difficile pour vous, il n'en est pas moins certain que vous en retirerez des bénéfices. Vous ne les voyez peut-être pas pour l'instant, mais ils vous apparaîtront tôt ou tard, surtout si vous êtes né après le 16 janvier. Un dilemme va bientôt se résoudre.

Verseau

Les deux aspects du jour, Soleil/Jupiter et Mars/Uranus vous conviennent si vous êtes du 3e décan. Tout est en train d'évoluer plus vite que vous ne le pensiez. Mars, dans votre secteur des projets et espoirs s'accorde avec votre planète maîtresse, Uranus, et donne un coup d'accélérateur à ce qui se prépare, ou à ce qui a commencé à se mettre en route, alors que le Soleil et Jupiter sont plutôt généreux du côté des finances. Que demander de plus ? L'amour peut-être...

Poissons

Le Soleil, dans votre signe, est ami avec Jupiter pendant quelques jours. Vous serez chanceux, la tartine tombera du bon côté et le monde, votre monde tournera rond. Concrètement, si vous êtes du 3e décan, vous pourriez avoir une promotion ou voir votre valeur professionnelle reconnue par vos pairs, grâce à une sorte de récompense. Mais vous pouvez aussi, et c'est souvent ce qui arrive sous cette conjoncture, faire un beau voyage, réel ou virtuel.