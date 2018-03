L'horoscope du 11 mars 2018

publié le 11/03/2018 à 06:31

Bélier

Dans votre signe, Mercure n'est pas en bonne posture, il se peut que vous entendiez des propos vexatoires, ou que vous ne vouliez pas dire un mot à quiconque. Vous avez peut-être fait vœu de silence, ou alors ça vient des autres et vous vous trouvez face à quelqu'un qui est très mécontent de vous et de votre attitude. En particulier si vous êtes du 1er décan, né autour du 28 mars. Mais il est possible aussi que vous ne vous sentiez pas bien, que vous ayez de forts maux de tête.

Taureau

Mercure et Saturne ne font que vous renforcer dans vos convictions et vous rendre imperméable. On se heurtera à un mur si on veut vous faire changer d'avis. Vous ne bougerez pas d'un pouce, mais si vous êtes persuadé d'avoir raison, pourquoi pas ? Toutefois, même si vous savez que vous avez tort, vous resterez sur vos positions et c'est là où votre fermeté peut vous desservir. Vous pouvez quand même de temps en temps accepter de revoir vos positions, quitte à les réaffirmer après.

Gémeaux

Ça ne vous fera pas de mal d'être obligé de vous taire pour une fois. Il y a un projet dans l'air, vous n'êtes pas seul dessus et on vous a demandé de rester discret. Ce serait prématuré d'en révéler la nature, mais cela ne vous empêchera pas de mourir d'envie d'en parler ; du coup, vous ferez lanterner vos interlocuteurs, vous ne direz rien mais vous laisserez entendre que... Cela ne concerne que le 1er décan, et ceux qui sont nés après le 28 mai. Né les 31 et 1er juin éventuellement.

Cancer

1er décan, non seulement Mercure, mais Vénus aussi, sont en délicatesse avec Saturne. Vos affaires de cœur pourraient connaître une mauvaise passe. Vous êtes bien obligé de regarder la réalité en face et d'accepter que votre relation soit remise en question. Il se peut même que vous viviez une séparation temporaire, vous qui êtes tellement sensible à l'abandon et au manque d'amour, ça ne doit pas être facile à vivre pour vous depuis quelques jours. Ça ira mieux la semaine prochaine.

Lion

Il est possible que vous ne parveniez pas à joindre quelqu'un d'important et qui doit répondre à l'une de vos interrogations ; ne comptez pas sur cette personne. Vous n'en obtiendrez pas ce que vous voulez, votre intérêt est d'essayer d'obtenir ce que vous attendez d'une autre manière, en passant par-dessus cette personne. Cela vous demandera peut-être de la patience, mais au moins vous ne vous prendrez pas la tête à vous demander si on va vous rappeler ou pas.

Vierge

Mercure occupe un secteur lié aux bénéfices, il se peut que son désaccord avec Saturne minore une somme que vous devez toucher, ou vous la fasse attendre. Vous avez besoin de cet argent, mais il n'arrive pas en temps et en heure... par exemple. Cela ne devrait concerner que le 1er décan, en particulier ceux qui sont nés après le 30 août. Mais étant donné que Saturne est en bon aspect avec vous, vous serez réaliste et doté d'une patience que vous n'avez pas toujours.

Balance

La conjoncture se trouve face à vous, en Bélier, on peut donc penser que c'est votre conjoint ou un proche qui a besoin que vous lui arrangiez sa situation, 1er décan. Vous êtes toujours prêt pour ce genre de sauvetage in extremis, et il se trouve que s'il ou elle vous en avait parlé avant, peut-être que cette situation n'aurait pas évolué de la même manière. Vous avez toujours de bons conseils en réserve, notamment si Mercure était en Scorpion lors de votre naissance.

Scorpion

La dissonance Mercure/Saturne ne vous fera ni chaud, ni froid. Tout au plus serez-vous un peu trop critique avec une certaine personne de votre entourage. En tout cas vous ne serez pas tendre avec lui/elle, tout simplement parce que vous ne verrez que ses faiblesses et pas ses forces. Toutefois, s'il s'agit de votre conjoint, sachez que votre façon de le/la considérer peut jouer un rôle important et le/la faire se sentir inférieur/e. Vous avez souvent un don pour révéler les faiblesses de l'autre.

Sagittaire

Vous ne serez pas très sensible à Mercure et Saturne, les deux étant en bon aspect avec vous. Mais vous pourriez être un peu injuste avec l'un de vos enfants. Vous ne voulez que son bien, évidemment, mais peut-être que vous exigez trop de lui/elle ? Peut-être que ce n'est pas la bonne manière de le prendre et que vous lui coupez les ailes au lieu de lui en donner ? Et si vous tentiez une autre méthode pour qu'il ou elle obtienne les bons résultats que vous attendez de lui ?

Capricorne

Vous serez gêné, natif de fin décembre, par le désaccord entre Mercure et Saturne. Il se peut que votre mobilité soit diminuée, que vous ne puissiez pas vous déplacer. Mais c'est le cas le plus extrême et en réalité, ceux qui sont sensibles à cet aspect n'auront pas envie de bouger de chez eux, ou d'avoir à parler à quelqu'un avec qui ils n'ont pas de bonnes relations. Il se peut aussi que vous entendiez ou que vous disiez des choses un peu désagréables à un membre de la famille.

Verseau

L'aspect du jour risque de vous rendre plus nerveux que vous ne l'êtes. Peut-être parce que vous attendez un coup de fil ou un message qui ne vient pas. C'est transitoire, mais comme vous êtes très impatient de nature (sauf Verseau saturnien), vous ne serez pas satisfait de la conjoncture du jour. Cela concerne principalement ceux qui sont nés fin janvier, et encore plus si vous avez l'ascendant dans un signe de Mercure : Vierge ou Gémeaux. Ça se décoincera la semaine prochaine.

Poissons

Mercure et Saturne sont pile en dissonance, et si vous êtes du 1er décan une discussion ou vos réflexions à propos d'argent ne seront pas productives. Si vous en parlez avec quelqu'un, il se peut que cette personne vous fasse la morale parce que vous avez trop dépensé et si vous vous mettez à chercher une solution au problème qui se présente ou s'est présenté, rien ne vous viendra à l'esprit. Ce qu'il vous reste à faire, c'est vous serrer la ceinture.