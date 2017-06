L'horoscope du 11 juin 2017

publié le 11/06/2017 à 08:03

Bélier

Vous avez la Force avec vous si vous êtes né après le 12 avril, rien ni personne ne se met en travers de votre chemin ces temps-ci. Mais pas d'excès d'autorité, svp ! C'est ce qui vous guette quand tout marche comme sur des roulettes, vous vous laissez aller à vos penchants naturels et l'autorité en fait partie. Tout comme une tendance à être auto-centré et à être persuadé que tout le monde pense comme vous. Et cela ne peut que provoquer des polémiques avec vos proches.

Taureau

Vous continuez à planer si vous êtes d'avril, et cela grâce à la conjonction de Vénus avec votre Soleil. Amour, tendresse, accord profond avec l'autre sont au menu. Aucune dissonance donc sur votre 1er décan, sauf si vous êtes né avant le 25 avril ; nous en avons déjà parlé, Uranus est en approche et certains pourraient se sentir sous contrainte, avoir envie de retrouver une liberté perdue. A moins qu'un projet ne vous conduise, à la longue, à changer de vie.

Gémeaux

Vous aurez du mal à vous sentir en confiance avec votre partenaire ou avec vos amis. Le doute et parfois la jalousie risquent de vous aveugler, surtout 1er décan. Ne laissez pas ces sentiments vous dominer, c'est vous qui devez les dominer de manière à ce que votre ressenti et votre jugement ne soient pas faussés. Seuls ceux qui sont nés autour du 29 mai auront l'esprit clair et net et pourront s'exprimer sans ambages. Leur humour sera leur meilleure défense si on les attaque.

Cancer

Vénus et Mars s'entendent à merveille aujourd'hui et Mars se trouvant chez vous, 1er décan, vous pourriez vous prendre subitement de passion pour quelqu'un. Ou pour une activité dans laquelle vous vous investirez à cent pour cent, ce qui vous permettra de vous débarrasser de pensées désagréables. Peut-être êtes-vous bricoleur ou avez-vous un " hobby " qui vous prendra toute votre attention ? Et si vous craquez sur quelqu'un, ne vous voyez pas tout de suite la bague au doigt.

Lion

Le travail et la forme seront vos principaux sujets de préoccupation en ce dimanche. Un boulot à terminer pour les uns, des petits troubles digestifs pour les autres. Vous avez peut-être fait un repas trop riche hier soir, ou mangé quelque chose qui ne vous convenait pas... Quoi qu'il en soit, en-dehors de vous mettre provisoirement à la diète, il serait bon que vous ayez une activité sportive pour accélérer l'élimination du problème. Mais vous aurez drôlement la flemme.

Vierge

Un agréable dimanche pour tous, axé sur vos plaisirs et sur les loisirs avec les enfants. Certains seront cependant obligés de faire la leçon à leur progéniture. Il s'agit des natifs des 31 août, 1er et 2 septembre. Mais ils pourraient aussi s'adresser à quelqu'un de proche, un frère ou une soeur par exemple, à qui ils diront tout net ce qu'ils pensent de son comportement. Enfin, né autour du 28 août, une harmonie de Vénus et de Mars rendra ce dimanche très chaleureux sur le plan affectif.

Balance

Comme hier, vous sentirez instinctivement que vous devez vous protéger, l'un de vos proches et éventuellement votre conjoint se montrant un peu trop agressif avec vous. Cela ne concerne, en principe, que ceux de septembre et ce sont des problèmes liés à la jalousie, à la possessivité qui seront responsables. Une petite exception pour ceux nés le 30 septembre ou le 1er octobre : une explication avec un proche vous permettra de mieux vous faire entendre et comprendre.

Scorpion

Le 1er décan a encore la cote, mais il est rejoint par le 2e qui disposera aujourd'hui d'une intuition encore plus fine que d'habitude. Vous percevrez à peu près tout ! Rien n'échappera à votre flair acéré. En particulier si vous êtes né autour du 7 novembre. Vous avez pu, et êtes encore en train de développer à la fois votre réceptivité et votre facilité à percevoir. Quelque chose, une relation, est probablement à l'origine de ce développement qui vous sera utile le restant de vos jours.

Sagittaire

3e décan, le Soleil va vers une opposition avec vous et avec Saturne. Il se peut que vous ayez des difficultés à vous faire accepter au boulot, ou à maintenir un lien. Ce n'est pas nouveau, bien sûr, et vous avez été nombreux à souffrir de la dissonance de Vénus et Saturne qui était en écho avec vous tout le mois d'avril. Là, avec le Soleil ce n'est plus la dimension privée qui est touchée, mais plutôt la sphère sociale et votre place dans la société.

Capricorne

Il est possible que la santé d'un proche, d'un parent surtout, soit l'objet de tous vos soucis et qu'en ce dimanche, vous ne soyez pas du tout rassuré sur son évolution. Cela ne concerne, en principe, que la 2ème partie du 2e décan, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le 5 janvier. Mais vos tourments peuvent aussi venir d'ailleurs, de ce que vous percevez de vos propres problèmes et des angoisses qui sont les vôtres parce que vous voudriez être parfait.

Verseau

Saturne est la planète du jour et il se trouve qu'elle est en harmonie avec vous, 3e décan. Mais même en bon aspect, Saturne vous oblige à être en phase avec le réel. Ce sont surtout vos projets qui sont concernés et qui doivent, pour " marcher " être sans cesse confrontés à du concret. Et puis, tout est lent sous cette conjoncture : par exemple quand vous attendez quelque chose, cela met le double de temps à se faire. C'est pénible pour les impatients comme vous !

Poissons

3e décan, ne vous étonnez pas si rien n'aboutit comme vous le voulez, les astres sont un peu contrariants ces jours-ci et cela va durer presque toute la semaine prochaine. Vous savez très bien de quoi il retourne puisque vous avez déjà vécu à peu près le même scénario en début d'année ; vous avez donc la parade et il s'agit certainement de mieux gérer, de mieux contrôler certaines émotions qui sont parfois très dévalorisantes (né autour des 15, 16 mars surtout).