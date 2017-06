L'horoscope du 10 juin 2017

publié le 10/06/2017 à 08:18

Gémeaux

Une rébarbative Lune en Capricorne, opposée à Mars et donc de très mauvaise humeur, risque d'accentuer vos frustrations concernant l'argent et les dépenses. On le sait, nombre de Gémeaux adorent acheter, fureter sur le Web pour trouver ce dont ils ont besoin, et surtout ce dont ils n'ont pas besoin mais qu'ils achètent quand même parce que, pour vous, acheter est un plaisir sans cesse renouvelé. 1e décan, ne vous laissez pas trop aller quand même...

Bélier

Vous aurez l'impression que rien ne va, mais vous vous retiendrez d'être agressif avec les autres parce que vous ne pourrez pas expliquer votre mécontentement. La dissonance Lune/Mars qui affecte les natifs de mars pourrait avoir produit un rêve nocturne qui vous laissera une impression désagréable, à moins que vous ne deviez affronter une action passée qui a des répercussions dans le présent. Quelque chose dont vous ne pourrez par parler, mais votre mauvaise humeur passera rapidement.

Taureau

Ça plane pour vous, surtout né en avril ! Vénus et Mars sont en parfaite harmonie, sous le regard bienveillant de la Lune. L'amour peut naître sous cette conjoncture. Toutes les formes d'amour, pas seulement celui que vous pouvez ressentir pour votre partenaire, ou un futur partenaire. L'amour pour vos enfants, vos parents, mais aussi celui que vous avez pour vos amis... A moins que vous ne soyez juste totalement en phase avec vous-même et tout ce que vous ressentez.

Cancer

L'opposition Lune/Mars s'adresse à vous si vous êtes de juin. Vous serez probablement furieux après un membre de la famille et il faudra que ça sorte. Surtout ne gardez pas ces ondes négatives pour vous par peur de blesser l'autre, s'il s'agit d'un adulte il ou elle est capable de se défendre. En revanche, s'il s'agit d'un enfant, prenez des gants et expliquez-lui la raison de votre colère et pourquoi ce qu'il a fait est répréhensible. Il faut le lui faire comprendre.

Lion

1er décan, vous ne devez pas vous mêler des querelles des autres, même si vous pensez pouvoir les raisonner et ramener le calme. Vous obtiendrez l'effet inverse et vous en serez très vexé car vous vous voyiez déjà comme celui ou celle qui a le don de tout arranger. Il est vrai que vous savez calmer les tensions en général, mais parfois il faut laisser les autres vider leurs querelles, même s'il est très difficile pour vous de les voir s'écharper pour des bêtises.

Vierge

Un bon week-end s'annonce, vous serez en phase avec vous-même et aurez même de la considération pour votre personne, ce qui est assez rare pour être signalé. La Vierge a pour spécialité de se déprécier, de s'auto-critiquer, prenant ainsi le relais d'un parent qui a parfois été peu affectif et porté à ne voir que ce qui n'était pas bien chez vous. Mais cela peut aussi avoir été imaginaire, les remarques de ce parent ayant été mal interprétées de votre part. Mais c'est plutôt rare !

Balance

Vous serez un peu à fleur de peau et ressentirez les humeurs des autres avec trop d'acuité. Mal lunés, vos proches déteindront sur vous, il faudra vous en protéger. Cela vous arrive assez souvent et quand vous êtes jeune vous manquez de défense contre cette porosité aux états d'âme des autres. Mais en prenant de l'âge, a priori les choses s'arrangent parce que vous trouvez la parade. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de trouver la solution (fin du 2e décan surtout).

Scorpion

Le ciel est bienveillant ce week-end, surtout pour ceux d'octobre. Un petit déplacement, une visite, des nouvelles d'un proche cher à votre coeur sont au menu. Il est vrai que vous n'avez aucune dissonance sur votre décan, et les autres Scorpion non plus, mais vous allez bénéficier de l'opposition Lune/Mars parce qu'elle sera bien reliée à votre signe. Du coup, vous aurez envie de bouger, d'échanger, de satisfaire votre curiosité intellectuelle et votre capacité à être dans la tête des autres.

Sagittaire

Vous aussi, comme les Gémeaux, vous serez un peu frustré car vous serez obligé de réguler vos appétits. Et pas seulement votre gourmandise, tous vos appétits ! Financiers, sexuels, etc. La raison devra passer avant vos désirs et vos besoins primaires, ce qui n'est pas du tout réjouissant pour le bon vivant que vous êtes généralement. Il arrive que vous dépassiez d'ailleurs toute limite et nul doute que Gargantua devait être Sagittaire !

Capricorne

Vous vous sentirez bien trop sensible, sans défense et même dépendant des autres, ou de l'autre, une sensation que vous aurez du mal à supporter, surtout 1er décan. Certes, né avant le 29, vous êtes des vénusiens et vous êtes très porté sur les choses de l'amour, mais vous êtes quand même Capricorne et donc orgueilleux. Dépendre d'autrui vous met en colère car vous avez le sentiment (vrai ou faux, allez savoir) qu'on fait exprès de vous rendre dépendant. La colère grondera.

Verseau

Vous serez au royaume des fées où rien de mal ne peut arriver, mais vous aurez la tête dans les nuages et le réel se rappellera à vous. Veillez à ne pas rater la marche. Attention aussi à ce que vous direz de manière spontanée, cela peut être mal interprété, surtout si vous êtes né en janvier. Ce n'est qu'une fois le problème sous vos yeux, que vous vous rendrez compte de la bourde que vous avez faite. Gare aussi aux petits virus et autres indigestions.

Poissons

Vous aussi vous aurez la tête ailleurs, mais c'est parce que vous aurez un projet pour le week-end dont vous espèrerez très fort qu'il se concrétise, surtout né en février. Ce projet a de quoi vous réjouir puisqu'il s'agit probablement d'une petite réunion amicale où vous pourrez papoter à loisir, à moins que vous n'ayez décidé d'une excursion ou d'aller voir une exposition. Quoi qu'il en soit, et même s'il s'agit d'un rendez-vous amoureux, vous serez content du déroulement de ce samedi.