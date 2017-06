L'horoscope du 8 juin 2017

publié le 08/06/2017 à 06:39

Gémeaux

Faire et refaire une conversation dans votre tête ne vous apportera rien. La prochaine fois que vous avez un rendez-vous préparez-le, n'y allez pas le nez au vent. Chaque entretien doit être travaillé, imaginé, tout en laissant une petite place au hasard et à l'imprévu. En guise de préparation, vous devez essayer de deviner les questions qu'on va vous poser, ce qu'on va vous demander, et avoir des réponses toutes prêtes. Et il faudra également, c'est important, vous mettre en phase avec votre interlocuteur.

Bélier

Né en mars, vous avez une action à mener ou une décision à prendre et cela nécessitera obligatoirement moult discussions avec vous-même ou avec un proche. Evitez toute forme d'agressivité, ça ne sera pas la bonne manière d'agir, ne forcez pas non plus les choses : essayez de rester zen, même si ce qui se passe vous met en colère ou provoque en vous d'autres émotions fortes. " De la musique avant toute chose " comme l'écrivait Verlaine. En effet, elle a le don de calmer...

Taureau

Aujourd'hui, Vénus pourrait jouer son rôle de grand argentier et vous valoir une rentrée d'argent qui, même si elle était prévue, ne manquera pas de vous réjouir. Le Taureau aime l'argent et ne doit surtout pas en avoir honte car, non, l'argent n'est pas sale. Il est le nerf de la guerre et s'il n'existait pas on en serait encore au troc de nos ancêtres et on se taperait dessus toute la journée. L'argent est aussi un symbole important, celui de la valeur qu'on vous accorde.

Cancer

Né en juin, il faudra vous expliquer avec quelqu'un. Ne soyez pas d'emblée agressif comme votre tempérament vous y porte, laissez l'autre venir et attaquez après. Cela vous donnera le temps d'entendre ce qu'on vous a à vous dire, voire à vous reprocher, et de préparer vos réponses dans votre tête : vous serez ainsi plus percutant. Les autres Cancer seront mal embouchés, probablement parce qu'une situation (personnelle ou non) les inquiétera plus qu'elle ne devrait.

Lion

Une journée des plus satisfaisantes pour vous, surtout si vous êtes né autour du 6 août. En revanche né en juillet, désolée mais on ne gagne pas à tous les coups. Mars est mal placée et si vous avez quelque chose à négocier, si vous voulez vendre un projet, vous ne serez probablement pas content du résultat. On ne vous donnera pas de réponse, quand on ne vous dira pas carrément de revoir votre copie. Ce qui peut se révéler très vexant pour l'orgueilleux Lion.

Vierge

Vous aussi natif d'août, vous aurez une discussion un peu polémique à aborder, mais ce sera avec vous-même. Une décision que vous regrettez d'avoir prise, par exemple. Ou alors vous vous en voudrez de votre attitude vis-à-vis d'un membre de la famille ou de votre clan professionnel... Heureusement, un bon aspect que Vénus vous envoie parallèlement devrait, au final, vous faire prendre une distance très positive et vous aider à passer rapidement à autre chose.

Balance

Une bonne nouvelle illuminera votre journée, natif de septembre mais votre conjoint ou un parent, quelqu'un que vous respectez, ne sera pas du tout du même avis. Cette personne doutera de votre interprétation de cette bonne nouvelle et vous donnera une autre version. Essayez de garder confiance en vous, de croire en vous, car l'autre n'est pas à votre place et n'a peut-être pas l'intuition ou la capacité d'analyse qui est la vôtre, surtout si Mercure était en Scorpion le jour de votre naissance.

Scorpion

Vous serez joueur aujourd'hui et vous lancerez des défis qui seront parfois un peu idiots. Mais la conjoncture est de votre côté, la chance est avec vous 1er décan. Ce qui ne signifie pas que vous devez jouer vos économies à la roulette, ou faire n'importe quoi avec votre argent... Peut-être aussi que vous aurez quelque chose à acheter et que cette acquisition vous fera plaisir ? Quoi qu'il en soit, vous n'hésiterez devant rien et ce sera à votre avantage.

Sagittaire

La Lune étant bien installée chez vous pour un peu plus de deux jours, vous aurez besoin de bouger et sauterez sur chaque occasion de vous évader du présent. Vous aurez envie de bannir votre train-train et de rencontrer des personnes différentes. Vous aurez aussi besoin de repousser les murs, de ne pas avoir de limites. Méfiez-vous quand même de cette tendance, propre une majorité de Sagittaire du 1er décan, mais moins à ceux qui sont nés entre le 11 et le 17 décembre.

Capricorne

Vous refuserez systématiquement tout ce qui pourrait vous distraire, 2e et 3e décan. Alors que ceux de décembre devront affronter une contrariété, un refus par exemple. Une possibilité qui sera valable jusqu'au 19 juin, c'est-à-dire tant que Mars s'opposera à votre décan. Le mieux serait de n'avoir rien à demander, de ne rien attendre des autres. Mais il peut aussi y avoir une ambiance conflictuelle dans le couple ou au sein d'une association.

Verseau

Un ancien projet pourrait renaître de ses cendres si vous êtes de janvier, vous en aurez des nouvelles aujourd'hui, quelqu'un vous en parlera avec enthousiasme. Mais c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas abandonné et que vous vous apprêtez à mettre sur des rails ou dont vous voudriez pouvoir faire parler... Il y aura cependant une petite contrainte, probablement quelque chose à rajouter ou à refaire en vue d'une amélioration du service.

Poissons

Vous aurez un travail à terminer ou une autre obligation de ce genre, alors que vous préféreriez être ailleurs, là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Hélas, vous ne pourrez pas rêver car la réalité s'imposera à vous et barrera la route à votre imagination. Né en février, vous avez cependant un bon aspect de Mars qui devrait vous permettre de régler rapidement un petit souci financier. Vous trouverez la bonne solution, peut-être aidé par quelqu'un de la famille...