L'horoscope du 9 juin 2017

publié le 09/06/2017 à 06:21

Bélier

Seul le 1er décan aura une raison de râler, de ronchonner, alors que le 2e décan peut avoir une chance à saisir. Il n'est pas exclu qu'on vous fasse une proposition. Alors ça ne se passera peut-être pas aujourd'hui, mais la conjoncture qui est activée va durer jusqu'à mi-août et d'ici là, si vous êtes opportuniste (et vous l'êtes généralement) vous pourriez recevoir une invitation à rejoindre une équipe, par exemple. Né autour du 3 avril, séparations et divorces peuvent aussi être en question.

Taureau

La pleine Lune n'aura pas une grande influence sur vous, et même si vous avez un choix à faire à propos d'une dépense ou d'une vente, il n'y aura pas de souci. En fait, cela concerne surtout la fin du 2e décan (né autour du 9 mai) qui peut aussi avoir des travaux de rénovation à faire dans une maison, dans un jardin ou dans ses bureaux. Pour ce qui est des natifs d'avril, il pourrait y avoir une explication au programme, et cela les rend particulièrement nerveux.

Gémeaux

Chez vous, le Soleil s'oppose à la Lune, cette conjoncture vous voit partagé, peut-être avez-vous un choix personnel ou professionnel à faire si vous êtes né ces jours-ci. Peut-être aussi que la vie ne vous facilite pas les choses, que des tuiles vous tombent sur la tête et que vous êtes sans cesse au four et au moulin. Les natifs du jour sont évidemment les plus concernés. Par ailleurs, né autour du 4 juin, sortir d'une situation floue pourrait être une chance pour vous.

Cancer

Une pleine Lune qui révèle que vous vous inquiétez pour l'un de vos proches, mais est-ce vraiment exceptionnel ? La conjoncture vous invite à être plus cool ! Faut-il encore que vous en ayez la possibilité et que vous le désiriez... Car l'inquiétude est votre pain quotidien, et c'est probablement votre manière d'aimer : si vous ne vous inquiétez pas pour quelqu'un, c'est que cette personne vous est indifférente. La pleine Lune peut accentuer ce trait de votre caractère, qui n'est pas facile à vivre...

Lion

Cette pleine Lune est une des plus agréables de l'année, en tout cas pour ceux du 2e décan. Ils vont connaître une période de chance et d'ouvertures jusqu'à mi-août. En cause, le bon aspect que Jupiter vous envoie et qui n'est peut-être pas très fort mais qui est traditionnellement un aspect d'aide. Si vous avez besoin de vous faire connaître ou de faire connaître votre activité ou de créer des liens, c'est le bon moment. Mais je pense que vous en avez déjà eu l'occasion fin 2016.

Vierge

Votre besoin de tout contrôler pourrait être battu en brèche, mais cela ne vous fera pas de mal d'être un peu moins dans la maîtrise totale de votre environnement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est très fatigant d'être sans cesse en alerte comme vous l'êtes et de vouloir tout surveiller, tout vérifier. Ne vous étonnez pas, après, si vous avez des troubles du sommeil ! De plus, si vous êtes du 2e décan, un problème relationnel peut vous tarabuster (né après le 5 septembre).

Balance

La pleine Lune confirme vos talents relationnels : on ne pourra qu'admirer votre capacité à valoriser l'image de l'un de vos poulains ou à vendre quelque chose. A priori, pas pour vous mettre en avant ; ce qui est dommage. Mais en général vous avez de l'ambition pour un artiste, pour votre conjoint, pour vos enfants et un peu moins pour vous. A moins que vous ne soyez seul dans la vie, et encore. Vous trouvez toujours quelqu'un dont vous pouvez vous occuper avec bienveillance.

Scorpion

Comme hier vous serez joueur et une once de danger ne vous déplaira pas mais vous aurez tout intérêt à envisager sérieusement les conséquences de vos choix. Surtout ne les négligez pas, sous peine d'un retour de boomerang. C'est ce que vous dit la pleine Lune d'aujourd'hui : elle accentue votre envie de jouer, autant avec votre argent qu'avec les sentiments des autres, mais elle vous demande aussi d'être conscient de là où cela peut vous mener.

Sagittaire

La Lune se trouve chez vous, vous êtes donc un des acteurs d'une pleine Lune à double détente. A la fois bonne sur le plan relationnel, mais aussi très trompeuse. La meilleure chose à faire c'est de... ne rien faire. De laisser passer cette conjoncture sans vous engager dans quoi que ce soit, sans signer le moindre accord ou même un bout de papier qui vous engagerait. Né autour des 5, 6, 7 décembre, évitez de vous laisser influencer, même par quelqu'un que vous admirez.

Capricorne

Vous serez vite agacé par des détails que vous monterez en épingle, la pleine Lune éclairant autant les défauts des autres que le mauvais fonctionnement des objets. Il y a des jours comme ça, où tout vous semble se mettre contre vous, mais demain vous n'y penserez plus. C'est surtout le 2e décan qui sera concerné et le début du 3e (né vers les 10, 11, 12 janvier). Mais n'exagérez rien, remettez les choses à leur juste place, c'est ce que vous avez de mieux à faire.

Verseau

Une conjoncture vraiment agréable, autant pour vos projets que pour les relations auxquelles vous pourrez faire appel pour vous aider si cela s'avère nécessaire. Vous qui n'aimez pas demander, vous saurez trouver les mots pour intéresser certaines personnes à vos idées, ou à une idée en particulier, et vous saurez la vendre avec brio. Notamment si vous êtes du 2e décan, né après le 4 février. Mais le 1er décan est lui aussi en bonne harmonie avec ses contacts, amis, collègues...

Poissons

La pleine Lune pointe une attitude répétitive chez vous, le fameux " j'y pense et puis j'oublie ". Une bonne défense, mais aussi l'origine de beaucoup de vos ennuis. Toutefois vous pouvez aussi, a contrario, vous fixer presque obsessionnellement sur vos soucis et ils seront alors l'arbre qui cache la forêt. En effet, derrière cette attitude il y a un vrai souci, qui ne date pas d'aujourd'hui et que tous les autres, les actuels, ont pour fonction de dissimuler à votre conscience.