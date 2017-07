L'horoscope du 07 juillet 2017

publié le 07/07/2017 à 06:33

Bélier

Si les natifs de mars sont dans un flux très positif, ce n'est pas le cas du 3e décan pour qui les dix prochains jours menacent d'être de plus en plus déplaisants. Mars est en aspect dynamique avec vous, mais pas encore tout à fait en dissonance avec Uranus. Donc pour l'instant, vous êtes juste dans le besoin d'agir ou de prendre une décision. Mais la future conjoncture, active pour ceux nés après le 15 avril, risque de vous inciter à prendre une direction opposée à vos intérêts.

Taureau

Même si vous n'êtes pas en vacances, vous adoptez un rythme plus lent et vous investissez moins, pour ne pas dire pas du tout, dans vos activités habituelles. En fait, vous avez envie de profiter de la vie, de l'instant présent, surtout si vous êtes né en avril. Sauf si vous êtes né avant le 24 : Uranus est très proche de vous et peut déjà avoir une influence perturbante sur votre vie. Un ou des changements se préparent, que vous les désiriez ou non !

Gémeaux

Né en mai, vous avez les faveurs de Vénus et de Mercure. Il n'y a pas plus joyeux que vous et c'est très communicatif. Mais canalisez votre humour, parfois ravageur. Au chapitre des bonnes choses, vous pourriez recevoir une offre très intéressante, ou rencontrer quelqu'un de tout aussi intéressant et à qui vous vous mettrez à penser très fort. Et il n'est pas exclu que vous tombiez amoureux, mais juste le temps que le désir passe. Il n'y a rien qui indique que cela pourrait durer.

Cancer

Le 3e décan risque de vivre une dizaine de jours un peu contrariants, à cause de la présence de Mars. Vous serez souvent mal luné et tout sera un drame pour vous. Pour ceux qui avaient déjà Mars dans leur signe à la naissance, cela ne changera pas grand-chose, mais pour les autres... De plus, la planète va vers une dissonance avec Uranus qui ne peut que provoquer un événement auquel vous ne vous attendez pas, un retournement de situation, un changement de direction, souhaité ou rejeté...

Lion

Les natifs de juillet peuvent être contents, ils seront accompagnés pendant quelques jours par une très agréable harmonie Mercure/Vénus. Tout ira pour le mieux, vos rencontres personnelles ou professionnelles tourneront en votre faveur et si vous avez un projet à présenter, une idée à mettre sur la table, elle plaira à tout le monde. Quant au 2e décan, il reçoit de bons influx de Jupiter mais celle-ci étant attaquée par Pluton les opportunités à saisir peuvent être bloquées (né après le 7 août).

Vierge

3e décan, rien n'avance, on dirait que le temps s'est arrêté et en dépit de vos efforts vous n'arrivez à rien. Cependant, l'appel à un ami pourrait vous être utile. Cette personne vous viendra en aide, à sa façon, mais si vous ne lui demandez rien, vous n'aurez rien : ne laissez pas votre timidité ou votre orgueil vous empêcher de faire cette demande. Votre ciel ne va pas se dégager tout de suite mais il peut y avoir une accalmie et un intéressant projet à mettre en oeuvre pour le dernier trimestre.

Balance

A l'instar du Lion, vous profitez de l'association Mercure/Vénus et donc d'un petit coup de pouce d'un proche ou même d'un destin bienveillant à votre égard 1er décan. On pourrait, sous l'influence de Mercure en Lion, vous proposer quelque chose qui vous plaira beaucoup (Vénus Gémeaux) et vous laissera entrevoir un avenir prometteur. En revanche, c'est plus difficile pour le 3e décan qui doit se battre, et parfois contre des moulins à vent. La semaine prochaine sera très tendue, voire électrique.

Scorpion

Votre volonté et votre détermination sont incassables, vous imposerez vos décisions de manière unilatérale, mais n'oubliez pas que les autres ont une sensibilité. Vos interlocuteurs peuvent ne pas réagir, mais ils peuvent aussi vous en vouloir et préparer une riposte. Prenez les devants et exprimez-vous de manière à ce que l'autre ait l'impression que vous lui laissez le choix. N'ayez pas l'air de donner des ordres, sauf s'il s'agit d'un enfant à qui vous voulez faire comprendre quelque chose.

Sagittaire

La vie se montre plutôt généreuse avec vous si vous êtes de novembre. Une offre côté boulot, ou une proposition du genre excitant dans le domaine sentimental. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous plaît et lui fixer un rendez-vous, par exemple. A moins que cette personne ne vous joigne et ne vous demande un rendez-vous, et quel que soit le domaine où cela s'applique, vous en retirerez du plaisir. 3e décan, ne cassez pas vos jouets par dépit.

Capricorne

Les deux premiers décans sont tranquilles, enfin relativement. En revanche, une petite secousse sismique est en préparation pour ceux qui sont nés nés après le 15 janvier. Il se trouve que Mars entame une dissonance avec Uranus et qu'elle sera exacte la semaine prochaine. Certains risquent de subir de fortes contraintes et de les rejeter violemment. A moins que le changement qui se prépare depuis des mois se concrétise de manière un peu abrupte.

Verseau

Vous devriez être content, 1er décan, de la proposition qui vous a été faite ou qui vous sera faite dans les prochains jours. Un contrat ou un accord pourraient être signés. Mais vous pouvez aussi faire une rencontre et sentir votre coeur battre plus vite et même si ce n'est pas durable, ce sera très agréable sur le moment. 2e décan, Jupiter pourrait élargir votre champ d'action, mais sa dissonance avec Pluton place quelques obstacles sur votre route, difficiles à dégager.

Poissons

3e décan, vous continuez à être soutenu par Mars et on peut admirer le courage avec lequel vous résistez. Mais ne vaudrait-il pas mieux prendre de la distance ? Avec Saturne au zénith de votre ciel, soit vous avez atteint un objectif mais cela vous déprime parce que vous n'en avez plus... Soit au contraire vous avez rencontré l'échec et vous en êtes déprimé, tout en vous disant que c'est la faute des autres. Lâcher prise, c'est reconnaître votre part de responsabilité.