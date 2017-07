L'horoscope du 06 juillet 2017

publié le 06/07/2017 à 06:42

Bélier

Grâce à Mercure en Lion, vous pourrez étaler votre science, comme on dit. Mais attention, ça ne sera pas du bidon, on appréciera vraiment vos connaissances. De plus, votre humour sera de sortie et c'est lui qui vous permettra de gagner si vous êtes en rivalité au boulot pour emporter une affaire. En vacances, vous serez très bien entouré et ferez de nouvelles connaissances qui formeront autour de vous une cour admirative. Vous boirez du petit-lait.

Taureau

Ce sont vos relations avec la famille et surtout avec vos grands enfants qui sont sous l'influence de Mercure. Il se peut qu'ils reviennent pour un temps à la maison. Ce qui vous plaira beaucoup, mais il ne faudra pas que ça dure trop longtemps car vous aimez bien que votre espace privé demeure privé. Notamment si vous avez des enfants, munis eux-mêmes d'une progéniture qui pourrait créer du désordre chez vous. Or, c'est quelque chose qui vous dérange profondément.

Gémeaux

Avec Mercure en Lion, vous pourrez faire ce que vous aimez : exercer votre curiosité, poser des questions, raconter des histoires, bref être plus Gémeaux que jamais. De plus, que vous soyez en vacances ou au travail, vous serez bien entouré et parfois de personnes que vous venez de rencontrer et qui, justement, exciteront votre curiosité. Cela dit, Mercure étant rapide, ce sera l'affaire de 24 heures maximum ; le 1er décan étant à l'oeuvre jusqu'au 11 juillet, le 2e du 11 au 18 (avec une mention particulière) et le 3e du 18 au 25. Nous en reparlerons...

Cancer

Vous serez les meilleurs négociateurs avec Mercure en Lion, il n'y aura pas plus convaincant que vous et si vous avez un achat à faire, vous obtiendrez un bon prix. Même chose si vous avez quelque chose à vendre, vos arguments vous aideront à ne pas trop y perdre par rapport au prix demandé initialement. 2e décan, vous pourrez compter sur elle la semaine prochaine pour signer quelque chose, ou obtenir la promesse de vente que vous espérez. Ces jours-ci, c'est le 1er décan qui en profite.

Lion

Avec Mercure dans votre signe, vous parlerez fort, serez persuasif, et personne n'aura intérêt à vous contredire car, quel que soit le sujet abordé vous aurez réponse à tout ! Ce sera même agaçant pour vos interlocuteurs, ils ne pourront pas vous faire entendre raison dans la mesure où vous-même serez persuadé de détenir la vérité et que vos raisonnements sont les meilleurs. Ce qui sera vrai la plupart du temps, et surtout la semaine prochaine pour le 2e décan.

Vierge

La conjoncture vous invite à mettre votre usine à pensées et à idées au repos pendant quelques jours, essayez plutôt de faire confiance à votre intuition, elle sera au top. Vous verrez, vous serez plus décontracté, plus en phase avec les autres. Mais il se peut aussi, Mercure occupant un secteur de santé, que vous ayez à prendre rendez-vous avec le médecin, que ce soit pour vous ou pour un proche. Certains pourraient avoir des examens de routine à faire.

Balance

On saluera votre rapidité intellectuelle, votre capacité à trouver des solutions innovantes et à anticiper ce qui pourrait créer des problèmes. 1er décan ces jours-ci. Vous aurez également beaucoup de facilités à créer du lien, à vous faire des relations et même si elles sont superficielles, cela vous distraira beaucoup sur le moment. Et c'est probablement ce dont vous avez besoin cette semaine : que tout soit plus léger et plus amusant que d'habitude, certaines choses vous pèsent.

Scorpion

Si vous n'êtes pas en vacances, un important rendez-vous ou un échange tout aussi important devraient être au programme. Avant le mardi 11 pour le 1er décan. Il peut aussi s'agir d'un déplacement pour rendre visite à un parent, ou au contraire un parent qui se déplace pour venir chez vous. Si vous avez des enfants, la conjoncture vous incitera à être un peu trop ferme avec eux et à leur faire la morale à tout bout de champ. Evidemment, s'ils ont raté leur année scolaire, vous aurez raison...

Sagittaire

Comme elle est placée, Mercure accentue votre confiance en vous et en vos idées. Mais vous n'admettrez aucune critique et il sera difficile de discuter avec vous. En effet, vous détiendrez la vérité (votre vérité) et rien ni personne ne pourra vous faire changer d'avis. En même temps, cette position de Mercure est propice aux voyages (normal en cette période) ainsi qu'aux nouvelles connaissances, souvent avec des personnes d'origine étrangère.

Capricorne

Un petit embarras financier à régler au plus vite et qui concerne probablement une facture à payer, ou éventuellement une petite somme à récupérer sans attendre. Rien que du banal, sauf qu'une planète en Lion vous incite toujours à valoriser ce qui se passe, à l'éclairer d'une lumière un peu trop crue. Ce sera le cas avant le mardi 11 pour le 1er décan, puis ce sera le 2e décan qui recevra les influx de Mercure. Ils seront très passagers car la planète est rapide en ce moment.

Verseau

Mercure en Lion fait face à votre signe et facilite le dialogue. Vos échanges seront très prometteurs, surtout si vous discutez d'un possible accord, voire d'un contrat. Ce sera encore plus d'actualité quand le Soleil arrivera en Lion le 22 juillet ; vous pourrez peut-être concrétiser alors les promesses que vous fait Mercure ces jours-ci. 1er décan jusqu'au 11 juillet, 2e décan par la suite et 3e du 18 au 25. Le problème c'est que Mercure rétrogradera en août et qu'une question d'argent se posera.

Poissons

Des détails pratiques et peu importants prendront soudain un relief particulier, mais juste pendant un jour ou deux. Des voisins bruyants, un enfant mal luné par exemple. Si vous arrivez sur votre lieu de vacances, vous pourriez être mécontent parce que ça ne correspondra pas à ce que vous attendiez, ou que quelque chose ne sera pas du tout de votre goût. Sinon, c'est probablement l'un de vos collègues de travail qui se montrera un peu trop taquin selon vous. Vous n'apprécierez pas.