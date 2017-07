L'horoscope du 2 juillet 2017

publié le 02/07/2017 à 08:08

Bélier

Les crises plutoniennes se succèdent pour la fin du 2e décan, qui doit comprendre que si la vie lui obéit le plus souvent, à d'autres moments c'est elle qui impose sa loi. Et qu'il ne faut pas lutter contre les profondes mutations qu'elle peut demander, surtout si vous aviez Pluton face à vous à la naissance, c'est-à-dire si vous êtes né dans la deuxième partie des années 70. Si vous êtes dans ce cas, le climat plutonien est renforcé, alors qu'il est plus anecdotique pour les autres.

Taureau

Un dimanche tout en douceur, en tendresse et en sensualité, surtout si vous êtes né après le 15 mai. Il est bien possible que vous partiez en vacances en amoureux. Mais la famille est toujours très importante pour vous, elle est même au centre de votre vie, aussi un déplacement avec votre tribu pourrait également vous réjouir, à moins que vous n'alliez retrouver quelqu'un que vous ne voyez pas souvent et pour qui vous avez une énorme affection (un frère, une soeur ?).

Gémeaux

Rien de bien passionnant aujourd'hui, mais préparez-vous à l'entrée de Vénus dans votre signe mercredi prochain. Ceux de mai m'en donneront des nouvelles ! En effet, la planète ne formera aucune dissonance et même si elle est rapide, elle vous donnera l'occasion d'aimer la vie de mille manières. Nous en reparlerons, bien sûr. En ce dimanche, c'est le 3e décan qui est au premier plan car vous vous posez des questions un peu obsédantes sur votre couple, ou sur votre partenaire lui/elle-même.

Cancer

Depuis quelques jours, une opposition Mars/Pluton pourrait vous mettre très en colère, 2e décan. Vous refusez de plier face à l'autre et vous avez peut-être raison. En tout cas si vous êtes né autour des 10, 11, 12 juillet : il n'est pas impossible qu'un partenaire, affectif ou professionnel, ait trop de pouvoir sur vous (parce que vous le lui avez donné) ou qu'il abuse de son emprise s'il s'agit d'un supérieur, par exemple. Ne tombez pas dans le piège qui vous est tendu, celui de la violence.

Lion

Si le 3e décan continue à nous faire rêver, comme ça a été le cas toute la semaine, le 1er décan se débarrasse enfin des influx qui l'affaiblissaient depuis plusieurs jours. Vous receviez en effet des influx solaires qui pouvaient diminuer votre vitalité, et même vous voir un peu patraque, et qui avaient aussi le pouvoir de saper votre confiance en vous dans le domaine du travail. Mais fort heureusement, cela n'a duré qu'une journée tout au plus pour chaque membre du 1er décan.

Vierge

Vous serez sensible à l'opposition Mars/Pluton, mais dans le registre positif, celui de la force, du pouvoir, celui que vous avez sur les autres et surtout sur vous-même. Mais on peut se demander si vous n'abusez pas trop de votre pouvoir, comme une sorte de revanche sur un passé où vous n'avez pas toujours été dans cette position de force... Vous devez veiller à rester dans des limites raisonnables car le pouvoir plutonien peut se retourner contre vous s'il est mal utilisé.

Balance

2e décan, vous n'êtes probablement pas au top depuis quelques jours, vous ressentez de fortes tensions intérieures car vous vivez un moment de crise intime. Cela peut être entre vous et vous, ou entre vous et quelqu'un de la famille qui vous cause problème. Ou qui a lui ou elle-même des problèmes qui paraissent insolubles. Et cela vous remue beaucoup intérieurement, en particulier si vous êtes né autour des 11, 12, 13 octobre. Ne vous découragez pas face à quelque chose dont vous n'êtes pas maître.

Scorpion

Vous ne pouvez qu'être réceptif à l'opposition Mars/Pluton, ce sont vos deux planètes maîtresses. Vous serez en position de force en toute circonstance, surtout 2e décan. Et en particulier si vous êtes né autour des 10, 11, 12 novembre. Il faut dire qu'on ne vous sentira pas désireux de transiger ou de faire preuve de la moindre faiblesse vis-à-vis des autres, ce sera comme s'ils se heurtaient à un mur. Vous penserez être le plus fort, mais n'est-ce pas plutôt une forme de rigidité ? Posez-vous la question.

Sagittaire

En ce qui vous concerne, Mars et Pluton n'auront pas votre peau, rien ni personne ne pourrait l'avoir en ce moment, vous disposez d'une résistance à toute épreuve. Et même si vous doutez par moments, cela ne dure pas bien longtemps ! Mais ça vous énerve car vous détestez le doute, que vous vivez comme un poison violent. Pourtant, il faut que vous doutiez, c'est important pour que vous ne soyez pas bardé de vos certitudes et un peu trop arrogant aux yeux des autres.

Capricorne

Pluton étant dans votre 2e décan, vous ne serez pas ravi de ses rapports avec Mars. Une situation de crise dans le couple ou avec un parent peut vous angoisser. Vous ne vous sentirez pas du tout en phase si vous êtes né autour des 9, 10 janvier et il se pourrait même que vous soyez victime de l'agressivité de l'autre, ou de sa volonté de pouvoir. Mais, à l'inverse, votre propre volonté de pouvoir peut être un handicap (pour certains) et vous causer des problèmes, qui reviendront en novembre.

Verseau

Vous êtes plus rebelle que d'habitude et vous plier aux règles imposées vous est difficile car elles sont une atteinte à votre liberté. Mais il ne faut pas toutes les rejeter. Vous avez intérêt examiner de près celles qu'on vous reproche de ne pas respecter, 2e décan, en tout cas tant que la dissonance entre Mars et Pluton est active : vous plier à quelques principes de base peut avoir un effet positif sans pour autant vous faire rentrer dans le troupeau. Vous devez être plus malin que le système et jouer avec, au lieu de lutter contre comme beaucoup de Verseau.

Poissons

Le 3e décan est de ceux qui sont en pleine remise en question ces temps-ci et qui ont la possibilité, pendant quelques mois, d'analyser et de jeter une partie de leur passé. Il y a deux sortes de Poissons, ceux qui ne remettent jamais en question leur éducation et les idées qu'on leur a inculquées, et les autres, ceux qui s'en détachent. En fait, il se peut que quelqu'un vous y aide, 3e décan ! Le 2e décan, lui, (surtout né autour des 9 et 10 mars) dispose d'une force morale qu'il tire de son affiliation à un groupe, un parti, une association.