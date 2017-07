L'horoscope du 03 juillet 2017

publié le 03/07/2017 à 06:41

Bélier

Né entre le 6 et le 9 avril, Pluton va encore vous mettre la tête à l'envers, certains étant en train, lentement mais sûrement de faire table rase d'un passé professionnel. Peut-être des années à travailler dans une entreprise que vous quittez ou qui vous quitte ? Quoi qu'il en soit, c'est une profonde mutation qui est en route, déjà accomplie pour certains alors que d'autres sont encore à la peine. Mais, bon an mal an cela se fera et parfois contre votre volonté !

Taureau

Les invitations aux fêtes entre amis, ou aux petites fêtes coquines à deux sont au menu de ce début de semaine. Aucune dissonance pour gâcher la bonne ambiance. Profitez-en sans vous poser de questions, même si vous avez un petit doute quelque part : il ne faut jamais laisser passer l'occasion de se faire plaisir en prenant du bon temps, tout simplement parce que c'est bon pour le moral et pour la santé ! Le 3e décan semble être le mieux servi.

Gémeaux

La dissonance Soleil/Jupiter vous oblige à taper encore dans vos économies, même si vous n'en avez pas car c'est une dépense indispensable que vous devez faire. Et tant pis si votre banquier vous rappelle à l'ordre ! En principe, cela concerne surtout le 2e décan pour qui Jupiter est en bon aspect mais cela vous incite à dépasser les limites... et vous restreindre n'est pas dans votre programme, surtout en période Cancer où vos besoins passent avant tout le reste.

Cancer

Le plaisir est au rendez-vous de ce début de semaine, vous prendrez tout ce qui se passe avec le sourire, exception faite du 3e décan en bisbille avec lui-même. Mars débarque en effet chez vous et crée du conflit, mais ça peut autant être avec vous qu'avec les autres. A moins que vous ne soyez pas en vacances et qu'au contraire vous ayez un travail à démarrer, en vous y investissant à fond. Cela vous obligera à mettre votre vie amoureuse entre parenthèses à partir de mercredi.

Lion

Attention à ne pas être trop négatif, à ne pas voir que ce qui ne va pas. Ce sera votre façon de réagir à quelque chose que vous avez fait et dont vous n'êtes pas fier. En réalité, vous vous en voudrez certainement beaucoup mais comme vous ne l'accepterez pas, vous en voudrez aux autres, même s'ils n'y sont pour rien. Un climat qui devrait durer jusqu'à mercredi, où vous retrouverez votre bonne humeur et votre envie de distribuer de la joie autour de vous.

Vierge

Essayez de ne pas trop rester sur votre réserve aujourd'hui, les astres vous invitent à vous exprimer davantage, 3e décan surtout ; l'un de vos amis sera de bon conseil. Je vous rappelle que Saturne vous contrarie beaucoup et vous donne du grain à moudre. Votre cerveau est en ébullition par moments car vous êtes focalisé sur un problème. Il peut autant s'agir d'un problème intime, lié à votre développement personnel, que d'un problème concernant un parent ou même votre maison.

Balance

Pluton fait des siennes cette semaine pour ceux qui sont nés entre le 8 et le 16 octobre. Si vous êtes né dans les années 70, de vieilles angoisses resurgissent. Il est temps, si ce n'est pas déjà le cas, de faire un travail sur vous-même pour mettre en lumière ce qui est caché, refoulé et même parfois oublié et qui demande à remonter à la surface. C'est ce qui provoque ces périodes d'angoisse, comme celle vous risquez d'avoir cette semaine. Essayez d'établir un lien avec le passé.

Scorpion

La Lune étant dans votre signe, vous serez diaboliquement intuitif, les autres n'auront pas de secret pour vous et s'ils vous mentent vous les prendrez en défaut et leur ferez payer très cher leur dissimulation ou leur mensonge. Ce sont des situations où vous voyez rouge et où, parfois, vous ne vous maîtrisez pas. Pourtant, vous devriez car votre intuition, même si elle est très forte, peut vous induire en erreur car elle sera basée sur vos peurs ainsi que sur vos désirs et non sur la réalité.

Sagittaire

Même si vous travaillez, il est important que vous vous préserviez des moments pour vous aujourd'hui. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, 2e et 3e décans. Surtout le 3e : Saturne vous pompe toute votre énergie car les problèmes que vous rencontrez, même s'ils ne sont pas toujours importants aux yeux des autres, prennent des proportions parce que vous y pensez beaucoup trop. La mission de Saturne étant de vous apprendre le sens de la mesure.

Capricorne

Cette semaine, ceux qui sont nés entre le 9 et le 16 janvier devront gérer un partenaire professionnel ou affectif un peu difficile. Il y a toujours un climat de crise à gérer. A moins que cela ne soit derrière vous, mais même si c'est le cas vous n'êtes pas du genre à oublier du jour au lendemain. Les situations ne s'effacent pas magiquement, comme cela arrive chez les Poissons... Elles ont un effet durable sur vous, mais vous êtes aussi le meilleur pour trouver les bonnes solutions.

Verseau

Dans l'ensemble la semaine sera bonne, surtout pour ceux de janvier. En effet, Vénus débarque en Gémeaux ce mercredi et va vous valoriser dans plusieurs domaines. Nous en reparlerons mercredi. Il y aura une pleine Lune aussi, dimanche, mais elle n'aura pas une grande influence sur vous ; peut-être sur vos croyances, ou sur votre engagement politique (2e décan). Ou alors si vous êtes dans le social, comme beaucoup de Verseau... Quoi qu'il en soit, vous aurez un choix à faire.

Poissons

Vous saurez mettre vos problèmes de côté cette semaine, voire les oublier si vous êtes en vacances. 3e décan, c'est votre hyper activité qui vous aidera à les chasser. Peut-être que vous ferez du sport ou que vous aurez des occupations prenantes et qui ne laisseront pas de place au reste. Et si vous n'êtes pas en vacances, le travail sera le meilleur moyen de ne pas penser à ce qui vous tracasse ; il se peut que certains aient un projet en tête, qui se réalisera à la rentrée (1er décan).