L'horoscope du 4 juillet 2017

publié le 04/07/2017 à 06:27

Bélier

Vous serez sensible au désaccord Soleil/Jupiter, lequel vous expose ou vous réexpose à une tracasserie. Vous pouvez régler la question, c'est le bon moment. L'aspect ne se représentera plus (surtout né autour des 4, 5, 6 avril), vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente avec un adversaire, un concurrent, un rival, etc. Toutefois, vous pouvez aussi être noyé dans la paperasserie pour une raison plus positive, pour un mariage ou un pacs, par exemple.

Taureau

Vous n'êtes pas un sprinter, il ne faut pas vous demander de faire la course en tête, mais vous battez tout le monde sur la longueur, grâce à votre persévérance. Et elle sera décuplée jusqu'au 20 juillet si vous êtes du 3e décan : si vous décidez de quelque chose dans un domaine ou un autre, personne au monde ne pourra vous faire changer d'avis. Vous serez un véritable mur et ferez ce que vous estimez devoir faire sans écouter les uns et les autres.

Gémeaux

Je rappelle au 3e décan qu'il y a des limites à ne pas franchir... Et aux natifs de mai qu'ils vont avoir quelques journées très agréables à partir de demain. Nous en reparlerons, mais Vénus entre dans votre signe et forme tout de suite un bon aspect avec Mercure. Un déplacement ? Un rendez-vous positif ? 2e décan, Jupiter vous joue des tours et aggrave une situation qui n'était déjà pas très claire ni très satisfaisante pour vous ; en particulier né autour des 3, 4, 5 juin.

Cancer

En ce moment, une fâcherie entre le Soleil et Jupiter pourrait ennuyer le 2e décan, qui doit se justifier, prouver sa bonne foi, ou régler une question administrative. C'est dans l'air depuis longtemps mais comme c'est la dernière fois que cet aspect se produit et qu'à partir de septembre Jupiter vous sera favorable, le moment est venu de régler le problème. Cependant, il se peut qu'il ait de désagréables suites financières, qui vous obligeraient à vous serrer la ceinture.

Lion

Quelques petits soucis sans gravité pour le 3e décan qui va être en manque d'énergie martienne jusqu'au 20 juillet, date à laquelle Mars occupera votre signe ! Et là, votre énergie sera au rendez-vous, décuplée par le fait que Mars se trouvera dans un signe de Feu, le vôtre. Vous aurez une volonté de fer et ce sens de la compétition qui va vous manquer pendant quelques jours. 1er décan, en revanche, vous allez avoir de belles alliances à partir de demain : Mercure chez vous, et Vénus en harmonie !

Vierge

La période des congés a commencé et c'est un problème parce que vous avez un projet en cours et qu'il va bientôt être reporté car tout le monde sera en vacances. Cela vous agace beaucoup, cette idée que les autres puissent partir en laissant derrière eux des choses que vous, vous jugez importantes et urgentes. Mis à part le Capricorne, peu de signes sont aussi accro à leur travail que vous. Cela dit, ceux du 1er décan vont avoir un petit succès à mettre à leur actif.

Balance

Vous ne direz pas merci à la mésentente Soleil/Jupiter, 2e décan. Auriez-vous vu trop grand ou donné aveuglément votre confiance ? En tout cas, vous déchantez. Il peut aussi, dans certains cas, être question d'un problème administratif qui s'est déjà manifesté et qui se rappelle à vous une dernière fois (Jupiter quittera votre décan en août). A moins que vous n'ayez eu maille à partir avec un supérieur ou un parent et que ce soit le dernier round ces jours-ci.

Scorpion

L'astre de la nuit est toujours chez vous, il est en phase avec Mars et si vous êtes du 3e décan, ayez de l'audace aujourd'hui ; imposez-vous, vous ne le regretterez pas. Si vous prenez une décision, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité, elle sera bonne et vous pouvez être sûr de ne pas faire fausse route. Votre volonté sera également décuplée par la conjoncture, notamment si vous êtes né autour des 12, 13, 14 novembre : vous avez la Force en vous !

Sagittaire

Vous aussi, vous pourriez déchanter, surtout si vous êtes né après le 12 décembre. Souvent le Sagittaire pense être le plus fort, mais il y a toujours plus fort que lui. C'est la loi, malheureusement, et ceux qui ne l'acceptent pas descendent rapidement de leur piédestal. En revanche, 1er décan, vous qui en avez pris plein la figure il y a deux ou trois ans, Saturne vous a appris à être un peu plus humble et vous en recueillez les fruits actuellement. Et encore plus à partir de demain.

Capricorne

Vous serez vous aussi sensible au désaccord entre Soleil et Jupiter. Le moment est venu de jouer un peu des coudes pour obtenir la promotion qui vous revient. Si vous ne le faites pas, elle risque de vous passer sous le nez alors qu'elle peut vous ouvrir de beaux horizons. Tout dépendra de vos choix en matière de comportements et en particulier de votre orgueil. Sachez le mettre dans votre poche et faire ce qu'il faut pour obtenir ce à quoi vous avez droit.

Verseau

Si vous ne prenez pas de vacances pour l'instant, vous allez être débordé sur le plan travail, surtout si vous êtes du 3e décan. Mais le 1er sera tout pétillant dès demain. Les natifs de janvier vont en effet recevoir des influx très positifs que nous détaillerons mais qui les mettront en joie. Une proposition peut-être ? Quant au 2e décan, il reçoit des aspects mitigés de Jupiter et s'il y a des chances à saisir, il y a aussi des règles à respecter ; or vous n'aimez pas respecter les règles !

Poissons

Né après le12 mars, vous en avez vu des vertes et des pas mûres depuis des mois, mais avec Mars pour soutien, et même si c'est pour quelques jours, ça va aller mieux. Vous aurez plus d'énergie, plus de volonté et Saturne étant rétrograde il est même possible que la vie ne vous mette plus de bâtons dans les roues. Profitez de cette accalmie pour vous trouver un travail, ou une occupation qui vous empêchera de remuer de mauvais souvenirs.