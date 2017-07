L'horoscope du 5 juillet 2017

publié le 05/07/2017 à 06:25

Bélier

Vous butinerez tous azimuts, sans vous engager dans quoi que ce soit, votre envie de vous amuser vous poussant à vous intéresser à plusieurs personnes en même temps : vous serez sous divers charmes et n'aurez pas envie de faire de choix. C'est justement la variété qui vous intéressera, car vous aurez besoin que ça bouge, de pouvoir passer de l'un (ou l'une) à l'autre sans que cela ait de conséquences. Mais la plupart du temps, ça se passera uniquement dans votre tête.

Taureau

Vénus occupant votre secteur d'argent, il se peut qu'il soit votre principal centre d'intérêt. Vous pourriez d'ailleurs recueillir les fruits de vos bons placements. Car vous avez généralement du flair dans ce domaine et il est rare que vous fassiez de mauvais choix. En outre, la plupart des Taureau ont leur maison, dans laquelle ils s'investissent beaucoup car elle est une sorte d'extension de leur corps. Elle leur appartient comme leur bras ou leur jambe !

Gémeaux

On va avoir du mal à vous tenir avec Vénus dans votre signe. Natif de mai, vous serez un séducteur professionnel, plus vous aurez de conquêtes, plus vous serez content. Vous passerez de l'un/e à l'autre, avec le désir affiché de vous amuser et de ne pas vous engager de manière sérieuse. 1er décan, cela dure pour vous jusqu'au 14 juillet : profitez-en, surtout si vous êtes en vacances et même si vous êtes en couple : vous avez juste besoin de vérifier que vous plaisez toujours, mais ça ne va pas plus loin.

Cancer

Vous serez soucieux de détails, de petits signes sans importance, et cela aura pour but de pouvoir projeter votre anxiété sur quelque chose de concret, de réel. Mais est-ce que cela suffira ? On l'a souvent dit, vous êtes né inquiet et c'est probablement accentué en ce moment par la présence de Vénus en Gémeaux et de Saturne face à votre 1er décan. L'aspect a démarré depuis peu de temps et n'est pas parfaitement exact, mais il a pu y avoir un événement en avril qui a déclenché cette anxiété.

Lion

Vénus en Gémeaux est une bonne nouvelle pour vos amours peut-être et plus sûrement pour vos amitiés. Mais vous pouvez aussi vous trouver un sex-friend. Entretenir une relation amicale avec bénéfices sexuels... Quand on ne veut pas trop s'engager (la spécialité de Vénus Gémeaux), ce genre de relation est plus pratique. Si vous êtes déjà en couple, il y aura un rapprochement grâce à des petits changements dans vos habitudes (des invitations amicales par exemple).

Vierge

Vénus débarque dans le signe qui gère votre carrière et les événements importants, peut-être allez-vous pouvoir signer un contrat et vous engager dans quelque chose. Pour l'instant c'est le 1er décan qui est concerné et qui d'ailleurs en sera le plus satisfait : la planète des accords ne forme aucun aspect et agit donc en toute liberté pour que vous soyez à l'aise pour atteindre vos objectifs. Mais côté purement sentimental, mieux vaut attendre qu'elle soit en Cancer, le 1er août !

Balance

Vous pousserez un soupir de soulagement car vos amours seront beaucoup moins sous tension avec Vénus en Gémeaux. Vous pourrez faire des mises au point qui vous rapprocheront de l'autre et vous vous sentirez écouté et compris. Si vous êtes célibataire, c'est dans un contexte de vacances ou en tout cas loin de chez vous que Vénus vous propose de croiser une ou des personnes susceptibles de vous plaire. Il pourrait même y avoir une petite aventure (1er décan jusqu'au 14 juillet).

Scorpion

Ces jours-ci, avec Vénus en Gémeaux vous ne devez pas jouer avec votre argent sous peine de perdre. N'investissez dans rien, même pas un jeu de grattage. C'est évidemment très passager et si vous avez de la chance dans ce domaine (votre secteur d'argent chez le chanceux Sagittaire), elle reviendra très vite. Côté coeur, vous risquez malheureusement une perturbation très passagère, due à votre jalousie ou à celle de votre conjoint. Mais je dirais plutôt la vôtre.

Sagittaire

Accords et désaccords sont au menu avec Vénus en Gémeaux, face à vous. Mais vous pouvez aussi faire d'agréables rencontres ou recevoir une invitation flatteuse. Bref, Vénus va se révéler positive dans le domaine des relations, en tout cas pour une partie du Sagittaire. 1er décan, elle ne forme aucune dissonance et peut même vous valoir un contrat, un accord, voire une rencontre qui fera battre votre coeur pendant quelques instants. En général, avec Vénus en Gémeaux, ça ne dure pas.

Capricorne

Ceux que vous aimez ne vous paraîtront pas sérieux et vous pourriez même douter momentanément de leur sincérité. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vous tromper et que votre jugement peut être faussé par vos peurs ou vos désirs. De plus, dans certains cas, vous serez très critique vis-à-vis de l'autre, vous lui trouverez tous les défauts... Peut-être avez-vous la volonté inconsciente de vous détacher de lui/elle parce que vous sentez qu'il ou elle n'est pas fiable ?

Verseau

Vénus en Gémeaux est flatteuse pour votre signe et valorisante pour votre ego. On vous complimentera et vous-même serez satisfait de l'image que vous projetez. 1er décan, vous avez jusqu'au 14 juillet pour en profiter et, si vous le désirez, séduire quelqu'un ou obtenir un avantage (financier ou autre). En couple, votre partenaire ne sera pas avare en manifestations d'affection, ce sera même parfois un peu trop voyant à votre goût ; vous êtes sentimental, mais point trop n'en faut.

Poissons

Vénus vous offre une oasis de bien-être en famille, que vous apprécierez beaucoup si vous êtes en vacances ; pas d'anicroche à prévoir, pour le 1er décan en tout cas. Vous pouvez également retrouver avec plaisir un endroit qui vous est familier et où vous avez plein de souvenirs. Autre possibilité : quelqu'un de votre passé, un ou une ex. peut se manifester ou c'est vous qui le/la rencontrerez par hasard. Quoi qu'il en soit, vous en serez un peu troublé.