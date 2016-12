Un Noël de dernière minute réussi avec "Maison, brocante, cuisine, jardin"

REPLAY - Au programme : une entrée facile à réaliser, une décoration efficace pour la table de Noël, le plus vieux sapin du monde et un petit historique du père Noël.

Brocante : partez à la rencontre du père Noël

Si le père Noël descend distribuer tous ses cadeaux aux enfants cette nuit, il le fait depuis tellement longtemps qu’il a laissé des traces ! Des traces que l'on retrouve aujourd’hui chez nos amis les brocanteurs… Ce personnage a toujours été très à la pointe de la communication. Pour faire parler de lui, il a tout utilisé : dès la fin du 19ème siècle, il s’est imposé sur les images publicitaires, notamment pour les chocolats Payraud, (une maison née en 1834) ou Louit (dans le sud-ouest), puis sur les cartes postales ou même les timbres.



Autant d'indices qui permettent de remonter jusqu'à l'invention du père Noël. Car non, ce n'est pas tout-à-fait Coca-Cola qui lui a donné vie pour la première fois. Les toutes premières cartes postales envoyées au Père Noël datent de 1900. Son plus ancien aïeul, c’est le dieu Odin. 1.000 ans avant Jésus-Christ, dans les pays scandinaves, c’était un dieu qui avait 2 corbeaux qu’il envoyait sur Terre pour savoir si les enfants avaient été sages ou pas afin de savoir s'il pouvait les récompenser.



Mais son ancêtre le plus connu de tous reste l’évêque Saint-Nicolas, figure protectrice des enfants dans toute l’Europe de l’Est. Il a vécu au 4ème siècle, et lors de sa fête le 6 décembre, les enfants sages recevaient des cadeaux. Il se promène toujours avec un âne et pour apporter ses présents, il transporte un gros sac qu’il porte à la main. C’est ce que nous montrent nombre de représentations sur les anciennes cartes postales, ou les statuettes que l’on peut encore chiner.



Au fil du temps, Saint Nicolas commence à perdre ses attributs d’homme d’Église (myrte, crosse), et sa soutane commence à changer de couleur : il se pare de blanc et devient peu à peu le père Noël. On trouve encore sur les brocantes des petites statues de Saint-Nicolas, que l’on vendait dans les boulangeries, avec à l’intérieur une boite où se trouvaient des confiseries. Il est encore assez mince. Demain, nous verrons comment il est passé de blanc à rouge !

Cuisine : velouté de courge butternut à la truffe noire

S'il vous manquait, par extraordinaire, une entrée pour le dîner du réveillon de Noël, voici une solution. Un seul ingrédieux dispendieux, le tuber melanosporum - en d'autres termes, la truffe noire. Une fois par an, il faut s'offrir ce plaisir, ce grand luxe, même si cette année le produit a encore augmenté en raison de la mauvaise météo et de la sécheresse. Pour une truffe noire fraîche de 50 grammes, il faut compter une soixantaine d'euros pour quatre à six personnes. Pour rentabiliser, une idée : faire deux recettes avec une seule truffe.



Bossez et séchez soigneusement votre truffe puis commencez à la peler à l’économe jusqu’à ce que vous ayez une espèce de balle de golf, assez régulière… Ces parures, hachez-les finement au couteau et mélangez-les à un beurre doux ramolli, que vous garderez au frigo jusqu’à demain, dimanche 25 décembre. Pour le dîner du 24, nous allons faire un velouté de courge butternut à la truffe noire. Butter, comme beurre en anglais, nut comme noix, noisette : vous connaissez les parfums et la couleur de cette drôle de courge toute en hauteur. Nous allons en faire une soupe bien souple, un velouté délicatement crémé, et un poil épicé aussi, histoire d’apporter quelques sensations au moment de la dégustation…



Il faut commencer par couper la chair de la courge en gros cubes, après l’avoir pelée, puis émincer un gros oignon blanc ou jaune… Mettez tout cela à revenir dans une sauteuse avec un bon morceau de beurre demi-sel, puis couvrez d’eau à hauteur. Salez, poivrez, ajoutez un bouillon de légumes bio, un brin de thym, une feuille de laurier, une queue de persil, et laissez-le tout pendant 20 à 25 minutes. Après, opération mixage, crémage, et saupoudrage léger de fève tonka. Goûtez, rectifiez, tenez ça bien au chaud, puis préparez les assiettes creuses.



C'est seulement à table que vous râperez de super fines lamelles translucides de truffe sur le velouté bien chaud (cela requiert une vraie mandoline) et vous allez voir que l’accord courge, douceur, le boisé un peu vanillé de la fève, le côté champignon puissant de la truffe, tout cela fait une entrée magique en 45 minutes chrono !

Jardin : le plus vieux sapin du monde

Il y a très, très longtemps, pendant une nuit étoilée, 7.550 ans avant Jésus Christ, un petit sapin est né. Un sapin ordinaire, un simple épicéa comme il y en a tant aujourd'hui couverts de guirlandes et de cadeaux dans nos maisons. C'est arrivé dans la partie la plus sauvage de la Suède, la province de Dalécarlie. Un massif pelé et glacé, où la température moyenne est d'1°C, et descend à -30°C en hiver.



Bon an mal an, ce petit sapin a quand même eu quelques jours de soleil. Donc au fil des siècles, il a fait semblant de pousser. Un épicéa, en France, vit au maximum quelques siècles et atteint les 50 mètres. Ce sapin suédois a maintenant presque 10.000 ans. Il fait 5 mètres et il est un peu rabougri mais avec ces températures-là, tout est ralenti. Chacune de ses années, c'était comme un de nos siècles.



Tous les 600 ans en moyenne, son tronc a été ratatiné par l’usure du temps. Il a néanmoins tenu le coup car ses racines faisaient alors un tronc nouveau… Un phénomène rare chez les résineux. Parfois, c’était pire, le tronc était broyé par la glace. Mais heureusement, l'une de ses branches encore vivantes avait eu le temps de se marcotter (c'est-à-dire qu'elle touche la terre et fait des racines dans le sol).

Maison : des décorations faciles et sympas pour le repas

Une décoration simple et originale

Pour le réveillon de Noël, la décoration est aussi importante que ce qu’il y aura dans les assiettes. Et afin que la table soit irrésistible, voici quelques astuces simples. Pour commencer, un bricolage à réaliser avec des bouteilles en verre, à utiliser soit en carafe à eau, soit en centre de table. Séparez votre bouteille en verre en 3 parties avec un ruban de masquage : ne mettez rien en bas de la bouteille, mettez un ruban de masquage 10 cm plus haut puis, dernière partie, jusqu’au goulot sans rien.



Ensuite, pulvérisez du vernis-colle sur la bouteille ou badigeonnez avec un pinceau. Trempez la bouteille dans du gros sel, qui n'attachera que sur les parties où il n’y a pas le ruban de masquage. Laissez sécher et quand vous enlèverez votre ruban de masquage, vous verrez des parties toutes blanches avec le gros sel et des parties ou l’on voit le verre. Comme de gros flocons de neige. Faites cela sur 3 bouteilles, installez-les en centre de table avec 3 fleurs à l’intérieur et voilà déjà une décoration qui fera son petit effet. Cela fonctionne aussi avec une bouteille en plastique : découpez le goulot, décorez les parois avec le vernis colle et le gros sel, puis déposez du gros sel au fond de la bouteille, une bougie (plutôt LED) et là c’est la version photophore.



Pour des sets de table de dernière minute, il vous faudra aussi un ruban, mais pas de masquage. Du masking tape, soit un ruban adhésif décoré. Ils existent en version cuivrées ou dorées chez 3 M, très beaux. Sur votre nappe unie, vous allez venir directement coller des morceaux de ruban doré. Vous faites le tour de l’assiette en débordant un peu, puis aussi le tour de la fourchette, du couteau, de la petite cuillère….C’est amusant, c’est de la décoration efficace et pas chère. Cela collera sur le tissu le temps de la soirée sans abîmer la nappe.