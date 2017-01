"Une pilule d'exercice physique" dont les personnes âgées et les victimes de maladies cardiovasculaires devraient être les premières bénéficiaires.

Une pilule qui remplace les effets du sport sur le corps : le rêve de tous les non sportifs va peut-être pouvoir se réaliser ! Des chercheurs australiens travaillent à la réalisation de ce médicament, et ont rendu leur étude publique en octobre dernier dans la revue Cell Metabolism.



Avaler cette "pilule d’exercice physique" suffirait à garantir à son organisme et à ses muscles les effets d'une séance de cardio. Ces scientifiques ont constaté que l’exercice physique produisait 1.000 changements de molécules au niveau du tissu musculaire. L'auteur de l'étude, Nolan Hofflman affirme que "tout le monde savait déjà que l’exercice physique provoquait plusieurs signaux mais nous sommes les premiers à mettre au point un plan clair qui décompose la complexité de ce phénomène".



Pour les scientifiques, la mission est désormais d'identifier chacune de ces modifications moléculaires et de reproduire et concentrer les principales dans un comprimé. Si ce projet se réalise, les personnes âgées ou les victimes de maladies cardiovasculaires devraient être les premières à en bénéficier. Il faudra attendre une dizaine d'années avant que cette pilule miracle soit élaborée.