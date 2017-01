Les Français ne prennent pas assez soin de leur cœur

Selon une étude publiée ce lundi 9 janvier, les Français ne prennent pas assez en considération l'impact du tabac et de l'alimentation sur les maladies cardiovasculaires

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 09/01/2017 à 13:48

Sédentarité, alimentation peu équilibrée... Les Français ont encore beaucoup à faire pour prendre soin de leur cœur. C'est la Fédération Française de cardiologie qui publie ce lundi 9 janvier les premiers résultats de son Observatoire du cœur.



L'enquête Ifop menée auprès de 2.000 individus démontre un décalage entre la réalité et la perception : sur 61% des Français considérant pratiquer une activité physique régulière, seulement 31% bougent durant au moins 30 minutes d'affilée deux ou trois fois par semaine. Par ailleurs 77% des sondés pensent avoir une alimentation équilibrée mais seuls 40% d'entre eux mangent des fruits et 38% des légumes tous les jours.



Le tabac est également toujours bien présent dans le quotidien du Français : 22% d'entre eux, soit moins d'un quart des sondés citent l'arrêt de la cigarette ou le fait de ne pas fumer, comme un des moyens de prévention et de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Cause d'un quart des décès cardiovasculaires avant 70 ans, le tabac est également responsable de la majorité des infarctus de myocarde chez les moins de 50 ans.



Se sentant peu concernés par la gravité des maladies cardiovasculaires, 77% des Français pensent que ces maladies provoquent 200 décès par jour en France, alors qu'elles en représentent le double... Afin de pallier aux idées reçues, le site de la Fédération Française de cardiologie publie une liste de conseils pratiques pour lutter contre les maladies cardiovasculaires : pratiquer une activité physique régulière ou encore manger équilibré en privilégiant les fruits et légumes sont des règles de base pour lutter contre le risque cardiovasculaire.