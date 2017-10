Les Rolling Stones électrisent la U Arena de Nanterre

publié le 20/10/2017 à 03:28

Les Rolling Stones ont 294 ans à eux quatre. Mais qu'importe, leur rock est éternel. Pendant 2h15, les showmen ont régalé le public de l'U Arena de Nanterre, jeudi 19 octobre, en interprétant 20 de leurs titres les plus mythiques. Les Stones sont en tournée mondiale avec le "No Filter Tour", trois ans après leur dernier passage en France.



Comme ils avaient inauguré le Stade de France il y a 19 ans, ils ont été les premiers à jouer dans la plus grande salle couverte d'Europe aux allures de vaisseau spatial. La salle de spectacle, qui fait également office de stade pour l'équipe de rugby Racing 92, était bardée de quatre écrans de la taille d'un immeuble.

Pour ce premier des trois concerts prévus à la U Arena, le démarrage se fait en douceur. Et un écho assez désagréable perturbe le début du show. Mais cela n'empêche pas Mick Jagger et ses acolytes de faire saliver son audience avec Just Your Fool. Vient ensuite Ride 'Em On Down, extrait de leur disque de reprises blues paru il y a dix mois.

Harmonica en mains, Mick Jagger enflamme les 40.000 fans avant de tomber la veste et agripper sa guitare sèche. Entre deux tours de chant, le Britannique blague sur l’inauguration de la salle : "On est tous des vierges ici, j'espère que les nouvelles toilettes fonctionnent", lâche-t-il devant la foule.



Le zébulon de 74 ans est en forme olympique. Pour preuve, il tournoie, gesticule, sautille et bondit sur l'estrade. Les tubes défilent et les riffs rebondissent contre les murs. Dommage, car Keith Richards est en place, Ronnie Wood précis et Charlie Watts toujours aussi fin.



Pas de surprise hier soir, mais une seconde partie de concert plus enlevée. Les Stones ont ainsi fait l’impasse sur Dancing With Mister D, inédit en live depuis 1973 et parfois chanté ces dernières semaines. Mais ils déroulent les tubes pour leur 33e concert parisien en 53 ans. Les rockeurs tirent un peu à la ligne en fin de show, étirant exagérément Brown Sugar ou Jumpin’ Jack Flash. Mais qu’importe, le plaisir est intact. Le moment rare. Et le public ravi.

"C'était énorme ! Mick Jagger était à fond !", se réjouit un spectateur. "C'était génial ! Un Mick Jagger au sommet !", abonde une autre. Un amour réciproque. Car la star n'est pas avare de compliments quand il s'agit de ses fans : "Je vous surkiffe !", lance-t-il à la fin du show. Les papys du rock savent encore nous surprendre.



Les Rolling Stones chanteront encore dimanche 22 octobre et mercredi 25 octobre à la U Arena. Le groupe publiera le 1er décembre On Air, une compilation de lives enregistrés à la BBC entre 1963 et 1965.

