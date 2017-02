Chandeleur : la recette des crêpes par Chantal Ladesou

RECETTE - À l'occasion de la Chandeleur, découvrez comment Chantal Ladesou prépare ses crêpes.

Crédit : RTL Chantal Ladesou est sur la scène du Théâtre Antoine

par La rédaction numérique de RTL publié le 02/02/2017 à 08:05

La traditionnelle fête de la Chandeleur tombe ce jeudi 2 février. Une tradition chrétienne, qui trouve ses origines dans des rites païens. Avec le retour du soleil reviennent les beaux jours et le blé pousse de mieux en mieux. Puis ce jour symbolise les 40 jours après Noël, la présentation de Jésus au temple de Jérusalem.



L'an passé, lors de l'émission des Grosses Têtes diffusée le jour de la Chandeleur, Chantal Ladesous avait dévoilé les secrets de sa recette pour préparer les crêpes, aliment traditionnellement cuisiné en ce jour de fête.



"Je prends un peu de farine, dans un cul de poule, commence la comédienne. Je réalise un creux dans la farine, j'y mets les 5 œufs, blanc et jaune. Ensuite il faut remuer, avec un peu de sel". Et bien entendu pensez au lait afin de liquéfier la pâte. Une recette ne serait rien sans un touche personnelle, connue des amateurs de crêpes et que la comédienne utilise : "Et moi je mets de la bière dedans." (Attention à ne pas en mettre trop, au risque d'avoir une pâte trop liquide, ndlr) Et de conclure : "Vous laissez reposer."



Pour réécouter les conseils de Chantal Ladesous, rendez-vous à partir de la 44e minute dans le replay ci-dessous

