publié le 31/10/2017

Ce Paris là est impressionnant. Avec pas moins de 17 buts en 4 matchs de Ligue des champions, les Parisiens ont validé leur billet pour les huitièmes de finale mardi 31 octobre, après une large victoire face à Anderlecht (5-0).



C'est Marco Verratti qui a concrétisé la domination évidente du Paris Saint-Germain face aux Belges. Le milieu italien a marqué à la 30ème minute du match comptant. Neymar a ensuite doublé la mise à quelques secondes de la fin de la 1ère mi-temps. Layvin Kurzawa a ensuite marqué un triplé.

L'action du premier but démarre avec Neymar et un décalage sur la gauche vers Kylian Mbappé. Le Français de 18 ans a ensuite servi Marco Verratti dans le coin gauche gauche de la surface de réparation, complètement seul. Le milieu du PSG a ensuite crocheté et enroulé une frappe qui est parti se loger dans le petit filet opposé. C'est seulement le 2ème but de Marco Verratti en 40 matchs sur la scène européenne.

Neymar, qui a pourtant eu l'air touché aux ischio-jambiers, y est allé de son but juste avant de rentrer au vestiaire. Quelques secondes avant le coup de sifflet final de la première mi-temps, la star brésilienne a profité d'un corner joué au sol pour longer la surface et envoyer une magnifique frappe enroulée au fond des filets.

Layvin Kurzawa a aggravé le score aux 52ème, 72ème et 79ème minutes de jeu pour le PSG. Un triplé pour le latéral gauche français qui marque là ses trois premiers buts en Ligue des Champions.



Sur le premier but, il reprend un coup-franc de Neymar qui avait heurté le poteau pour marquer dans la cage vide. Il a marqué le deuxième d'une tête plongeante à la suite d'une reprise ratée de Giovanni Lo Celso sur un centre de Daniel Alves, il a clos la marque d'une frappe sèche au ras du sol sur un décalage d'Angel Di Maria.

