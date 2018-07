publié le 07/07/2018 à 05:25

Le quart de finale de l'équipe de France contre l'Uruguay, deux fois vainqueur de la compétition (1930 et 1950) et convaincant lors du premier tour, s'annonçait particulièrement disputé. Remarquables de maîtrise et d'application, les Bleus ont pourtant réussi à se rendre la tâche plus "facile" et à s'imposer, 2 buts à 0, grâce à des réalisations de Varane et Griezmann et dans le sillage d'une défense retrouvée après les largesses accordées à l'Argentine en huitième de finale.



A l'issue de la rencontre, le soulagement était flagrant chez Didier Deschamps et ses joueurs, conscients d'avoir atteint un premier objectif en intégrant, pour la première fois depuis 2006, le dernier carré du Mondial. Les Tricolores ont par conséquent laissé parler leur bonheur lors d'un retour en avion particulièrement festif. Dans le vol qui ramenait la délégation française à son camp de base d'Istra, dans la banlieue de Moscou, on a pu voir sur une vidéo postée sur le compte Twitter officiel de l'équipe de France une joyeuse sarabande menée notamment par Benjamin Mendy, Presnel Kimpembe et Paul Pogba.

Suivez “equipedefrance” sur Snapchat et Instagram pour suivre toutes les coulisses du match et de l’après match ! ¿ #FieredetreBleus #FRAURU pic.twitter.com/ZyNgDJRByZ — Equipe de France (@equipedefrance) 6 juillet 2018

Une autre vidéo, filmée au moment de l'arrivée des Bleus à leur hôtel sous les applaudissements du personnel de l'établissement, montre les mêmes Pogba, kimpembe et Mendy, accompagnés notamment d'Antoine Griezmann, se rassembler hilares pour un semblant de cri de guerre, sous l'oeil amusé du reste du staff des Bleus. Si l'ambiance, ce vendredi soir, était à la fête, il ne fait aucun doute que dans les heures qui viennent, Didier Deschamps aura à coeur de remettre tout son monde dans le droit chemin, celui de la demi-finale du 10 juillet contre la Belgique.

Les Bleus sont bien arrivés au camp de base sous les applaudissements des employés de l’hôtel ! ¿¿ #FiersdetreBleus #FRAURU pic.twitter.com/vdy5va3wbx — Equipe de France (@equipedefrance) 6 juillet 2018