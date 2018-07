publié le 06/07/2018 à 23:56

Le quart de finale du Mondial russe entre la France et l'Uruguay a été un modèle de maîtrise de la part des hommes de Didier Deschamps, qui se sont imposés 2 buts à 0 pour retrouver le dernier carré d'une Coupe du monde pour la première fois depuis 2006. Particulièrement solides et organisés, les Bleus n'ont jamais véritablement tremblé face à une équipe d'Uruguay qui a misé sur ses valeurs traditionnelles de combat et d'abnégation mais qui s'est retrouvée trop limitée techniquement contre une équipe de France nettement supérieure en la matière. L'absence du buteur du Paris Saint-Germain Edinson Cavani a, en outre, pénalisé les joueurs du sélectionneur Oscar Tabarez, incapables de tromper une défense tricolore de haut niveau et un Hugo Lloris dans un grand jour.



Bon présage ? Lors du premier quart d'heure de la rencontre, le portier de Tottenham a même arrêté avec autorité, mais involontairement, le vol d'une libellule avec sa bouche. Une image saisie par le réalisateur de la rencontre, qui montre l'insecte entrer dans la bouche du gardien, avant d'être recraché par celui-ci, qui ne semble pas avoir été plus perturbé que cela par cet événement insolite. Quelques minutes plus tard, il réalisait en effet l'un des arrêts de cette Coupe du monde sur une tête du défenseur uruguayen Martin Caceres.

Très fiable depuis le début de la compétition, Hugo Lloris sera encore une fois l'un des joueurs majeurs de l'équipe de France lors de la demi-finale qui opposera les Bleus à leurs voisins belges, mardi 10 juillet à 20 heures. Lloris et ses coéquipiers, critiqués après un premier tour laborieux, ont montré face à l'Argentine en huitième et à l'Uruguay en quart que leur destin était peut-être nettement plus radieux que ce que les trois premières rencontres avaient pu laisser supposer.