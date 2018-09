VIDÉO - Portugal - Italie : le but d'André Silva

publié le 11/09/2018 à 11:01

Le Portugal, champion d'Europe en titre, a remporté son premier match de Ligue des nations contre l'Italie (1-0) et ainsi pris la tête du groupe 3 de la Ligue A, lundi 10 septembre au Stade de la Luz de Lisbonne. Un but d'André Silva en tout début de seconde période (48) a suffit à la Seleçao, privée de Cristiano Ronaldo (laissé à la disposition de la Juventus Turin), de s'imposer contre une sélection italienne en difficulté quelques jours après avoir concédé le nul (1-1) contre la Pologne dans cette Ligue des nations.





À l'origine du but, Bruma, très brouillon jusque-là, a chipé un ballon dans les pieds italiens et accéléré sur le couloir gauche. L'attaquant de Leipzig a ensuite servi André Silva sur un plateau dans la surface. Le Sévillan a ouvert son pied gauche pour loger le ballon dans le petit filet opposé de Donnarumma.