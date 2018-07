publié le 27/04/2016 à 00:04

Alors qu'il avait déjà fait craquer son pantalon en effectuant une pirouette de satisfaction lors d'un but marqué par ses joueurs mardi 12 avril au cours du quart de finale retour de Ligue des champions remporté par l'équipe madrilène (3-0) face à Wolfsburg, Zinedine Zidane a récidivé. Et c'est une nouvelle fois l'agitation de l’entraîneur qui a eu raison des coutures de son costume. Mais cette fois-ci, le Real n'avait pas inscrit de but contre le club anglais.



Sans la présence de leur attaquant vedette Cristiano Ronaldo, le Real Madrid n'est pas parvenu à mettre en difficulté Manchester City (0-0), mardi 26 avril pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Tout reste donc à faire pour l'entraîneur du Real Madrid lors du match retour dans une semaine. En espérant que Zinedine Zidane opte pour un pantalon avec une taille de plus.