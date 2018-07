publié le 26/06/2016 à 22:19

Après avoir terminé première de son groupe, l'équipe de France a atteint les huitièmes de finale sans énormément de certitudes dans le jeu, mais avec la satisfaction d'être restée invaincue. A l'heure d'affronter l'Irlande et ses supporters appréciés partout où ils passent, les Bleus étaient sur leurs gardes. Kervin Portelli et son acolyte Julien Absalon se sont rendus au pub Patrick's le Ballon Vert à Paris, lieu de rassemblement de nombreux fans irlandais.



Au moment du début de la rencontre, les supporters irlandais semblent relativement confiants, rappelant avec ironie l'absence bienvenue de Thierry Henry, symbole d'un très mauvais souvenir pour l'Irlande. En dépit de cette défaite en barrage pour la qualification à la Coupe du monde 2010, les Verts gardent l'espoir que leur onze puisse rivaliser avec les Tricolores.

Kieran, le patron du pub, fait preuve d'un enthousiasme décomplexé, renforcé par l'ouverture du score irlandaise sur penalty dès la deuxième minute. Les Irlandais tentent même des coups du sombrero sur Patrice Evra, c'est dire ! Heureusement pour la France, Antoine Griezmann égalise, déclenchant une belle Marseillaise entonnée par les supporters des Bleus présents dans le bar. Et quand l'attaquant de l'Atlético Madrid ajoute un deuxième but, la tension retombe et la qualification se confirme quelques minutes plus tard.



