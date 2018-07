publié le 16/07/2018 à 12:14

Emmanuel Macron était dans les tribunes en compagnie de son épouse, lors de la finale de la Coupe du Monde, France-Croatie (4-2), à Moscou, dimanche 15 juillet. Il a fêté la victoire avec les Bleus dans les vestiaires. Les joueurs ont partagé les images sur les réseaux sociaux, notamment la séquence où le président de la République "dabbe" avec Benjamin Mendy et Paul Pogba.



Le dab, c'est ce mouvement de bras facile à réaliser, où le bras gauche est tendu vers l'arrière et le visage enfoui dans le coude droit. Le phénomène a été popularisé en 2016 et est devenu viral grâce à Internet. À l'origine, le mouvement a été créé par le rap, très probablement à Atlanta, aux États-Unis.



Dans les vestiaires, Emmanuel Macron a invité un soldat français blessé au Mali. L'adjudant-chef rêvait de rencontrer Didier Deschamps, "la personne qu'il admire le plus".

Le président a aussi largement félicité les Bleus, en leur disant "vous êtes un exemple pour des tas de jeunes".

Benjamin Mendy avec Papin et le président Macron dans les vestiaires #FRACRO ¿¿ pic.twitter.com/593lbRdbJa — Clémence Apetogbor (@Clem_Apetogbor) 15 juillet 2018