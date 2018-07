publié le 26/10/2016 à 22:26

Pour sa première titularisation, François Kamano a frappé un grand coup. Débarqué en Gironde cet été, l'attaquant Guinéen peine à se faire une place dans l'effectif des Girondins et doit se contenter de brides de matches depuis le début de la saison.



En Coupe de la Ligue, Jocelyn Gourvennec a décidé de laisser une chance à son attaquant de 20 ans. Et c'est le jeune Guinéen qui a parfaitement lancer les siens dans ce seizième de finale face à Châteauroux (L2). À plus de 20 mètres du but, François Kamano récupère le ballon et enroule sa frappe malgré la présence des défenseurs adverses. Le ballon heurte la barre mais finit tout de même sa route en pleine lucarne. Splendide !

Si l'équipe a mis du temps à tuer le match, Bordeaux a globalement maîtrisé son sujet face à Châteauroux. Les hommes de Jocelyn Gourvennec renouent dès lors avec la victoire et filent en huitième de finale de la compétition grâce aux deux éclairs de François Kamano (40e) puis d'Adam Ounas en fin de match (84e).



Nettoyage de lucarne : ¿



Le bijou de François Kamano #LBCFCGB ¿¿ https://t.co/QnuOJoaRpJ pic.twitter.com/VfzJvqap2s — Canal Football Club (@CanalFootClub) 26 octobre 2016