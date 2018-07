et Loïc Farge

publié le 13/07/2018 à 10:40

La circulation sera difficile samedi 14 juillet sur les routes, avec un trafic classé orange dans le sens des départs, en ce premier week-end des vacances d'été, selon les prévisions de Bison Futé. La journée du lendemain est en revanche classée vert au niveau national, exceptée en région Auvergne-Rhône-Alpes où des difficultés sont attendues sur l'autoroute A7.



Dans les gares, on s'attend aussi à beaucoup de monde. "Même si ce n'est pas le plus gros week-end, on va quand même accueillir un million de personnes. C'est 2.000 TGV spécialement affrétés pour les personnes qui partent en vacances", annonce sur RTL Patrick Roppert, directeur général de SNCF Gares & Connexions.

"Il y a d'abord une très grosse préparation en amont sur les TGV, sur les rames et sur les gares. Ensuite c'est une attention qu'on va avoir dans les gares pour les enfants et les familles", ajoute-t-il. À ceux-là, il conseille de venir un peu plus tôt.

Après l'immense galère à la gare Montparnasse l'été dernier (une panne d'aiguillage avait immobilisé le trafic pendant près de deux jours), des précautions ont été prises. "D'abord, on a beaucoup renforcé la maintenance en préalable, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de difficulté ; on a aussi beaucoup renforcé la capacité à informer nos clients quand ça ne va pas", explique Patrick Roppert.