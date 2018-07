et AFP

publié le 13/07/2018 à 13:32

Le transfert mirobolant de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus a du mal à passer pour certains. Et notamment des ouvriers du groupe Fiat, dont le siège historique est à Turin. Un groupe qui partage avec la Juventus le même actionnaire de référence, la famille Agnelli.



Alors que l'attaquant portugais est arrivé contre la somme de 100 millions d'euros et un salaire de 30 millions par an, un syndicat italien, l'USB, a appelé les ouvriers du site Fiat de Melfi (sud) à se mettre en grève pour protester contre le transfert, jugé "inadmissible". L'USB est le seul syndicat à appeler à cette grève.



"Il est inacceptable que pendant que la direction continue à demander des sacrifices énormes depuis des années aux travailleurs de FCA (Fiat Chrysler), la même direction décide de dépenser des centaines de millions d'euros pour l'acquisition d'un joueur de football", dénonce ce syndicat dans un communiqué.



"C'est nous qui te payons"





Même colère sur le site de Pomigliano à côté de Naples comme le signale Le Courrier International, où cinq ouvriers ont été licenciés en 2014 pour avoir mis en scène le suicide et les funérailles d’un pantin à l’effigie du patron. Une action pour dénoncer le suicide d’une employée de l'usine.



Le mercredi 11 juillet, des affiches du syndicat Sindacato Intercategoriale Cobas sont apparues sur le site de Pomigliano : "C’est nous qui te payons".