publié le 25/06/2018 à 15:27

Bien dormir pour bien préparer la rencontre c'est essentiel, surtout en Coupe du Monde. Alors quand une bande de supporters vient chahuter sous les fenêtres de Cristiano Ronaldo à Saransk, la soirée du dimanche 25 juin, ça ne passe pas. Surtout que ces supporters ne sont pas portugais, mais iraniens. Et que l'Iran affrontera le lendemain le Portugal en dernier match de poule.



Le numéro 7, auteur notamment d'un triplé lors de cette coupe du Monde en Russie, est sorti à sa fenêtre - ouverte - et a demandé aux supporters de le laisser dormir en mettant les deux mains contre sa joue en signe de besoin de sommeil. On entend les supporters huer l'international et cinq fois Ballon d'or en le voyant faire ce signe, et reprendre leur boucan de plus belle.

Une télévision portugaise a immortalisé le moment, partagé également par Bein Sport. La Fédération portugaise de football (FPF) à demandé un renforcement du dispositif policier déployé aux abords de l'hôtel, qui a fini par rétablir le calme vers minuit et demi, heure locale, selon l'AFP.



#POR - Quand Cristiano Ronaldo demande aux supporters iraniens de le laisser dormir ! ¿¿ pic.twitter.com/WDaQDPK3ap — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 juin 2018