Qui est Ebenezer Cobb Morley à qui Google rend hommage ?

publié le 16/08/2018 à 01:12

Le célèbre doodle de Google rend hommage à Ebenezer Cobb Morley, ce jeudi 16 août. Cet avocat et sportif né il y a 187 ans, le 16 août 1831 dans le Yorkshire en Angleterre, est considéré comme le père du football moderne et celui de la Fédération Anglaise de Football.



Il est connu pour avoir participé à la rédaction dans un pub londonien, à la Freemasons' Tavern, des 13 règles du football : les "Lois du Jeu", en 1863. Car à l'époque, les règles diffèrent d'un club à l'autre et les associations sportives se mettent d'accord pour adopter des règles communes, pour structurer le jeu et le rendre moins violent. Sont ainsi interdits les coups de pieds en dessous du genou et le hors-jeu est notamment créé, mais sous une forme différente de celle que l'on connaît actuellement.

C'est au même moment qu'est également née la Football Association (la Fédération Anglaise de Football). Elle assure des compétitions et la promotion d'un sport encore peu populaire. Ebenezer Cobb Morley en sera le deuxième président de 1867 à 1874. Il meurt à l'âge de 93 ans le 20 novembre 1924.

Le doodle de Google en hommage à Ebenezer Cobb Morley Crédit : Capture d'écran