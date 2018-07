publié le 31/05/2016 à 12:54

Après plus de 24 heures de garde à vue, le défenseur latéral du Paris Saint-Germain sera jugé en correctionnelle le 26 septembre prochain. Serge Aurier se présentera au tribunal pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, après une altercation avec des policiers à la sortie d'une boîte de nuit. Une version contestée par le joueur. Ce dernier nie avoir volontairement agressé les policiers de la BAC qui procédaient à un contrôle lundi au petit matin. Il a à son tour déposé plainte pour violences policières, a précisé la source judiciaire.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, dans la rue de Ponthieu située non loin des Champs-Élysées dans le VIIIe arrondissement de Paris. Des policiers ont alors remarqué une Porsche Cayenne bloqué la circulation. À son bord ? Serge Aurier qui est accompagné par un homme à l'avant et deux femmes à l'arrière. Les contrôle du véhicule vire alors à un affrontement entre le défenseur du PSG et les policiers de la BAC.

Sa garde à vue se terminait mardi à la mi-journée. Le parquet de Paris a décidé de le convoquer pour un procès à la 30e chambre correctionnelle. Lors de la garde à vue, il a été confronté au policier qui l'accuse de l'avoir frappé et s'est vu reconnaître un jour d'ITT (incapacité totale de travail). Entendues comme témoins, les trois personnes qui accompagnaient Serge Aurier ont confirmé la version du joueur, a indiqué une source proche de l'enquête.