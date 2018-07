publié le 29/04/2016 à 22:31

Le Paris Saint-Germain poursuit sur sa lancée. Après avoir remporté la Coupe de la Ligue contre Lille (2-1), le club de la capitale s'est imposé tranquillement contre Rennes (3-0), en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les hommes de Laurent Blanc ont mis une mi-temps avant de faire sauter le verrou Breton. C'est finalement par l'intermédiaire de Maxwell que les Parisiens ont fait la différence, après un joli festival dans la défense rennaise. Face à une formation rennaise bien regroupée en 5-4-1 en phase défensive, le PSG a eu du mal à décanter la partie pendant les vingt premières minutes. Avant d'imprimer son rythme crescendo et de faire la décision au début de la seconde période.



L'impitoyable Zlatan Ibrahimovic a ensuite inscrit un doublé, malgré une certaine insolence face au but. Edinson Cavani a ensuite inscrit le 4e but parisien. Le PSG établit donc un nouveau record de victoires sur une saison (28) de Ligue 1, en effaçant le précédent record qu'ils détenaient et qui remontait à la saison 2013-2014 (27). Rennes de son coté, voit l'Europe s'éloigner avec un quatrième match sans victoire en championnat et stagne à la 7e place au classement. Au centre d'une polémique après sa virée de trois jours à Las Vegas avec ses amis Javier Pastore, Salvatore Sirigu et Marco Verratti, "Zlatan" a au moins démontré les vertus de son voyage sur son état de forme.

L1-36e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 29 avril :

PSG-Rennes : 3-0

Samedi 30 avril :

14h Nantes-Nice

17h Saint-Étienne - Toulouse

19h Monaco-Guingamp

Lorient-Lille

Caen-Bastia

Reims-Montpellier

Troyes-Bordeaux

21h Lyon-Ajaccio



Dimanche 1er mai :

17h Angers-Marseille