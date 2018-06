Neymar, Mbappé et Cavani, ici en septembre 2017, sont les trois nommés du PSG

publié le 13/06/2018 à 17:55

Ouf de soulagement dans les rangs parisiens. L'UEFA a décidé de mettre un terme à l'enquête déclenchée le 1er septembre dernier contre le Paris Saint-Germain après les transferts de Neymar et de Mbappé. Le club de la capitale n'écope du coup d'aucune sanction pour infraction au fair play financier.



L'organe de direction du football européen, dont la commission de contrôle financier des clubs (ICFC) a analysé les années comptables 2015, 2016 et 2017, a cependant précisé que "l'impact financier (sur 2018) des activités de transfert de l'été 2017" - marqué par des acquisitions pour un total de plus de 400 millions d'euros -, restait sous étroite surveillance.

Sous surveillance, l'Olympique de Marseille le sera aussi la saison prochaine. Le club de l'Américain Frank McCourt s'est vu infliger une amende de 100.000 euros pour avoir "légèrement dépassé" le seuil de déficit imposé par l'UEFA pour la période 2017-2018.