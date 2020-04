publié le 01/04/2020 à 10:42

Le monde du foot est en deuil. Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille à la tête du club entre 2005 et 2009, est mort le mardi 31 mars du coronavirus. Son décès a été confirmé par la RTS, la chaîne de télévision publique du Sénégal.

Le 5 mars 2013, Pape Diouf était au micro de RTL et se confiait sur sa règle d'or dans la vie, à l'occasion de la sortie de son livre C'est bien plus qu'un jeu. "Très tôt j'ai essayé de savoir ce que je ne voulais pas, à défaut de savoir ce que je voulais. Je crois que c'était une règle d'or chez moi et surtout le fait d'avoir des convictions. Les convictions vous permettent toujours d'aller le plus loin possible dans ce que vous souhaitez faire et les principes", expliquait-il.

"Par principes, j'entends cette notion qui a une contrepartie nécessairement, car quand un principe n'a pas de contrepartie cela reste un préjugé et j'ai fonctionné un peu à ça : convictions d'un côté et principes de l'autre", concluait Pape Diouf.