publié le 27/10/2016 à 16:20

Il est peu connu du grand public et pourtant, très respecté dans le milieu du football. Andoni Zubizarreta a été nommé directeur sportif de l'Olympique de Marseille jeudi 27 octobre. Le club phocéen a frappé un grand coup en signant l'ancien international espagnol et son carnet d'adresses. Car le Basque n'est pas novice en la matière et connait parfaitement les ficelles du métier. De l'Athletic Bilbao au grand FC Barcelone, Zubizarreta n'a pas toujours eu les résultats escomptés même s'il a su attirer des grands noms du football au Barça.



Arrivé à Bilbao en 2001, l'ancien gardien de but de la sélection espagnole est chargé du difficile recrutement de l'Athletic. Difficile car les critères sont très précis. Il ne peut faire signer que des joueurs basques où ayant été formés au club. Des exigences difficiles à allier aux bons résultats qui poussent le club à se séparer de son directeur sportif deux ans plus tard en 2003. S'en suite une longue période d'inactivité. Zubizarreta entrevoit le bout du tunnel sept années plus tard. En 2010, le Basque fait le grand saut et rejoint le FC Barcelone.



Un passage mitigé au Barça

En Catalogne, Zubizarreta peut voir les choses en grand. Fin des restrictions au niveau du recrutement, et place aux grands noms. Le Basque frappe fort d'entrée en faisant signer l'Argentin de Liverpool, Javier Mascherano. "Zubi" va faire d'autres jolis cadeaux aux supporters Blaugrana. En quelques fenêtres des transferts, il recrute Alexis Sanchez (Udinese), Cesc Fabregas (Arsenal) ou encore Rakitic (Séville). Mais son plus grand fait d'armes est d'avoir former la ligne d'attaque la plus redoutée d'Europe en faisant signer Luis Suarez ainsi que Neymar pour épauler le génie Messi.

Mais la vie barcelonaise n'est pas faite que de rose et Zubizarreta a eu le droit à ses échecs. Parmi eux, Thomas Vermaelen, recruté alors qu'il était blessé, n'a joué que peu de matchs sous les couleurs Blaugrana. Afellay, Song, Douglas mais aussi le choix de mettre Gerardo Martino ont été des choix très critiqués dans le football espagnol. Enfin, Andoni Zubizarreta est démis de ses fonctions sur un gros coup de théâtre. En 2014, la FIFA a enquêté sur des transferts de mineurs. Le Basque était au centre de cette investigation et a été licencié en 2015 suite à l'interdiction de recruter infligée au Barça.



Zubizarreta revient dans le monde du football pour effacer cette période noire de sa carrière. Le projet marseillais ressemble à un parfait exutoire pour celui qui a participé à la fabrication d'une des meilleures équipes d'Europe.