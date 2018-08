publié le 27/08/2018 à 14:11

Les nuits des directeurs sportifs des clubs de Ligue 1 devraient être plutôt courtes à quelques jours de le fin du mercato estival (31 août). Et le parisien Antero Henrique n’échappera pas à la règle. En effet, le PSG a vécu un mercato calme, loin du clinquant de la saison passée, mais il reste néanmoins en attente de quelques recrues afin de satisfaire son entraîneur Thomas Tuchel.



Ce dernier attend un latéral gauche et un milieu de terrain défensif depuis plusieurs semaines, et voit les noms défiler dans la presse sans apercevoir de renforts concrets depuis le recrutement du jeune prospect allemand Thilo Kehrer. Et pour cause, le Paris Saint-Germain doit aussi "dégraisser" son effectif avant de penser à l'étoffer.

Selon Le Parisien, le club de la capitale verrait d'un bon œil le départ de cinq de ses salariés. Kévin Trapp, relégué au rang de troisième gardien, aurait la porte ouverte. Mais l'Allemand se sentirait bien à Paris et son salaire confortable rebuterait d'éventuels prétendants. Idem pour Lassana Diarra, qui a joué les soutiers pendant l'absence des internationaux avant de retrouver le banc.

Une gestion à contre-temps de Lo Celso ?

Plus étonnant, Giovanni Lo Celso serait lui aussi "transférable". Très bon la saison passée, il ne collerait pas au style de Thomas Tuchel, et a sans doute une réelle valeur marchande. Dans son cas, on peut se demander si le PSG a bien gérer l'affaire, car les marchés anglais et italiens sont clos, de quoi réduire fortement les éventuels prétendants. Reste à savoir si l'Espagne ou l'Allemagne pourraient s'enticher du jeune Argentin.



Lo Celso serait ainsi dans le même cas que Julian Draxler. L'ailier allemand pourrait vouloir plus de temps de jeu, et le PSG exploiterait le joueur comme monnaie d'échange dans le cadre d'un transfert. Le marché étant toujours ouvert en Bundesliga, l'international pourrait rentrer chez lui, et le PSG récupérer un renfort venu d'Outre-Rhin.

En attente pour Guedes

Reste le cas épineux : Gonçalo Guedes. Le Portugais souhaiterait repartir à Valence, où il a explosé la saison passée, mais le PSG semblerait être gourmand en réclamant quelque 70 millions d'euros, rapporte Le Parisien. Les Valencians ne voudraient débourser que 45 millions d'euros, mais Paris résiste encore afin de satisfaire au fair-play financier de l'UEFA, qui a toujours un œil sur les dépenses du club.



C'est donc un jeu comptable auquel est confronté le PSG, entre obligation de vendre et nécessité de recruter afin de passer un pallier et surtout d'avoir les joueurs dont le profil collerait au style de l'entraîneur. Le temps filera à toute vitesse et les derrières heures pourraient s'avérer décisives.