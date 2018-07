Mercato : Monaco pense à "Lass" Diarra, J. Ayew et Fanni proche de l'OM

publié le 30/08/2016 à 18:54

L'arrivée sur le Vieux Port de l'Américain Frank McCourt lundi 29 août va-t-elle changer la donne de la fin du mercato marseillais ? Les supporters en rêvent mais aucune star mondiale ne viendra renforcer l'équipe de Franck Passi avant, au mieux, l'hiver prochain. Jusqu'à Mercredi 31 août minuit, les dirigeants de l'OM ont trois dossiers chauds à mener : tenter de conserver Lassana Diarra tout en "rapatriant" deux anciens de la maison, Jordan Ayew et Rod Fanni.



Pour ce dernier, l'affaire semble en très bonne voie de finalisation puisque le défenseur de 34 ans a été aperçu au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus mardi 30 août dans la matinée. L'ancien Niçois et Rennais avait quitté l'OM en 2015 après cinq saisons pour rejoindre le Qatar et signer un juteux contrat à Al-Arabi. Fanni était rentré en Europe, à Charlton, en Ligue 2 anglaise, en février dernier.

S'il reste à Aston Villa, où il a signé en 2015, Jordan Ayew évoluera lui aussi en "Championship" la saison prochaine, les "Vilains" ayant été relégués. Selon la chaîne ESPN, le petit frère d'André (West Ham) et fils d'Abedi, 24 ans, a envie de retrouver son club formateur. Et de s'y imposer enfin (meilleure saison en 2012-2013 : 10 buts en 47 rencontres). Hull City serait également sur les rangs.

Reste le cas "Lass" Diarra. Désigné capitaine par ses coéquipiers début août, titulaire lors des trois premières journées dans l’entre-jeu marseillais, l'international de 31 ans n'a jamais caché son désir de partir après une saison en cas d'offre alléchante. Galatasaray la lui a proposé. Mais à en croire La Provence, Monaco lui aurait proposé un salaire plus conséquent encore... et la garantie de jouer la Ligue des champions. Verdict dans les prochaines heures au plus tard.