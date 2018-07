publié le 28/08/2017 à 07:01

18 ans seulement et déjà 180 millions d'euros... C'est donc le deuxième coup d'éclat sur le marché des transferts pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé va s'engager ce lundi 28 août avec le club de la capitale après de longues semaines de discussions.



Et pour réussir à attirer la nouvelle pépite du football français, le PSG a dû une nouvelle fois sortir le carnet de chèques. En trois semaines, le vice-champion de France en titre vient tout simplement de conclure les deux plus gros transferts de l'histoire du football après l'arrivée retentissante de Neymar pour 222 millions d'euros.

Si le montant paraît une nouvelle fois surréaliste, Kylian Mbappé, tout juste majeur, est identifié depuis plusieurs années comme la véritable star de sa génération. Les plus grands clubs européens étaient d'ailleurs sur le dossier lors de ce mercato estival. Le Real Madrid s'était d'ailleurs cassé les dents avec la même enveloppe. Mais à un an du Mondial, le joueur voulait absolument être titulaire et craignait d'être relégué au second plan derrière le trio de la BBC (Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo).

L'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain a également pesé dans la balance et poussé le jeune homme de Bondy, en Seine-Saint-Denis, à rejoindre la capitale.

Un prêt pour contrer le fair-play financier ?

Monaco qui ne voulait pas renforcer un adversaire direct a finalement cédé et s'est même montré particulièrement arrangeant en acceptant une formule de prêt avec option d'achat. Une manière pour le club parisien d'éviter d'inscrire ce transfert sur l'exercice comptable de cette saison. L'achat de Kylian Mbappé sera ensuite amorti sur les cinq années suivantes, la durée totale du contrat, alors que le futur ex-Monégasque touchera 18 millions d'euros par saison.



Mais le mercato n'est pas encore terminé pour le PSG. Il reste ainsi quatre jour aux dirigeants parsiens pour alléger la masse salariale du club. L'allemand Julian Draxler ou encore l'Argentin Angel Di Maria, de gros salaires, pourraient prochainement quitter Paris.