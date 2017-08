L'arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain serait imminente

publié le 27/08/2017 à 19:59

Le Paris Saint-Germain est décidément insatiable. Après avoir signé le plus gros transfert de l'histoire du football en raflant la pépite brésilienne Neymar à Barcelone pour 222 millions d'euros, le club de la capitale parisienne serait sur le point de concrétiser l'arrivée du Monégasque Kylian Mbappé. Âgé de 18 ans, l'espoir du football français représente un autre gros feuilleton de ce mercato.



Selon nos confrères de L'Équipe, les deux clubs seraient tombés d'accord sur le principe d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 180 millions d'euros, assortie de bonus. L'annonce officielle du transfert pourrait intervenir dès ce soir. L'attaquant pourrait passer sa visite médicale "lundi matin au plus tard" et s'engager pour une durée de cinq ans, ajoute Franceinfo. De quoi ravir les fan du Paris Saint-Germain, déjà bien gâtés cet été.