Mbappé expulsé face à Nîmes : "Il va devoir gérer", estime Deschamps

et AFP

publié le 02/09/2018 à 22:33

"Il va devoir gérer. Là, c'est Kylian champion du monde", a commenté dimanche Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, au sujet du carton rouge récolté par Mbappé avec le Paris Saint-Germain, samedi 1er en L1 contre Nîmes.



"Je lui parlerai, à lui comme à d'autres. C'est une situation, un contexte, Kylian a eu très certainement peur d'être blessé à plusieurs moments", a expliqué Deschamps sur le plateau de l'émission Téléfoot. "Je n'accuse pas les Nîmois, ils ont un jeu fondé sur l'agressivité. Kylian, il va devoir gérer, (il était attendu avant, mais) là, c'est Kylian champion du monde. Mais il n'y a rien de bien méchant", a conclu le sélectionneur, qui sera lundi à Clairefontaine pour le premier rassemblement des Bleus depuis la Coupe du monde.

"Kylian Mbappé va devoir se maîtriser, il va très vite, les défenseurs en retard vont 'le découper', il va devoir apprendre à se contrôler car, s'il se fait expulser et est suspendu trois matches, c'est un problème pour le PSG", a analysé Bixente Lizarazu, champion du monde 1998, consultant pour Téléfoot.

Mbappé s'excuse auprès des Parisiens

L'ancien joueur de Monaco s'est excusé sur Twitter : "Mes chers supporters parisiens, je souhaiterai m'excuser auprès de vous pour mon geste d'hier soir et ma réaction qui gâche notre belle victoire collective".



Samedi, à Nîmes, en Championnat de France, Mbappé a marqué un but splendide (succès parisien 4-2) mais a aussi été exclu dans les arrêts de jeu pour s'être fait justice après un tacle sévère d'un adversaire.



Mbappé, comme 22 des 23 champions du monde (il manque juste Steve Mandanda, blessé), a rendez-vous à Clairefontaine lundi pour préparer les matches contre l'Allemagne (6 septembre) et les Pays-Bas (9 septembre) en Ligue des nations, nouveau tournoi de l'UEFA qui remplace les matches amicaux.