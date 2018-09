publié le 09/09/2018 à 16:00

Trois jours après le match nul (0-0) en Allemagne, quelle équipe va aligner Didier Deschamps au coup d'envoi de ce France - Pays-Bas, premier match des Bleus sur leur sol depuis la conquête du titre Mondial en Russie ? Dans ses déclarations en conférence de presse comme dans sa mise en place tactique, le sélectionneur n'a pas laissé filtrer grand chose.





"Le plus important pour moi est d'avoir un retour par rapport à la condition des uns et des autres, a ainsi laconiquement annoncé le sélectionneur (...) Il s'agira de ne pas prendre de risque. Ça concerne surtout les 11 qui ont débuté jeudi, et après j'ai déjà réfléchi et je vais continuer à réfléchir". Lors du dernier entraînement, samedi 8 septembre, titulaires et remplaçants de Munich étaient mélangés.

Le trio offensif Kylian Mbappé-Antoine Griezmann-Olivier Giroud était toutefois aligné dans la même équipe, avec Blaise Matuidi. Ce dernier pourrait néanmoins laisser sa place à gauche du milieu à Corentin Tolisso. Inefficace face au but lors de ses 10 dernières sélections, Giroud serait en balance avec Ousmane Dembélé, dans un 4-3-3 avec Mbappé en pointe et Griezmann à droite.

Changement de latéraux ?

Derrière, les latéraux ont de grandes chances de tourner. Très fatigué après Allemagne-France, Benjamin Pavard va probablement être suppléé par Djibril Sidibé. À gauche, Benjamin Mendy demande à être vu à la place de Lucas Hernandez après son excellent début de saison avec Manchester United. Alphonse Areola sera reconduit dans les buts, sans doute devant la charnière Raphaël Varane-Samuel Umtiti.

France - Pays-Bas : les équipes de départ probable

France : Areola - Sidibé ou Pavard, Varane (cap.), Umtiti, Mendy - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Tolisso ou Matuidi - Giroud ou Dembélé



Pays-Bas : Cillessen - Tete, De Ligt, Van Dijk (cap.), Blind - Wijnaldum, Pröpper ou Strootman, De Jong, Babel - Depay, Vormer ou Promes