publié le 28/10/2016 à 19:59

Ce n'est un secret pour personne, L'Olympique Lyonnais est en grande difficulté en ce début de saison. Avec huit défaites en quatorze rencontres toutes compétitions confondues, le club de Jean-Michel Aulas est en crise. La pression est sur Bruno Génésio qui, plus que jamais, risque sa place à chaque match. L'entraineur lyonnais se doit de trouver rapidement des solutions. C'est pour cela que les Gones pourraient retrouver le système en 3-5-2 dans lequel il se sentent plus à l'aise.



Du côté de Toulouse tout va pour le mieux. Bourreaux des gros du championnat de Ligue 1 (PSG, Monaco, Bordeaux), les hommes de Pascal Dupraz sont sur un nuage. Leur quatrième place au classement est amplement méritée et les Toulousains ne comptent pas s'arrêter là. Même s'ils sont en embuscade et qu'ils restent prudents vu le long chemin à parcourir, les joueurs de la Ville Rose espèrent coller au podium le plus longtemps possible pour accrocher une qualification européenne. Et cela passe par des victoires contre les adversaires qui, comme Lyon, sont susceptibles de participer à la course finale.



Premier vrai test pour Rudi Garcia

Il est attendu et probablement plus que contre le Paris Saint-Germain contre qui il s'était contenté de faire le dos rond afin de ramener un point. Rudi Garcia sera épié lors de la réception de Bordeaux dimanche 30 octobre (20h45). Contre une équipe un peu plus à sa portée, l'ancien entraineur de l'AS Roma devra faire de vrais choix tactiques qui marqueraient définitivement une entrée dans une nouvelle ère. Même s'il n'aura eu qu'une semaine pour préparer le match, Garcia sait que l'Olympique de Marseille n'a plus de temps à perdre pour recoller avec le haut du tableau.

En face, Bordeaux ne vient pas pour faire de la figuration. Huitièmes du classement avec 15 points au compteur, les protégés de Jocelyn Gourvennec n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 21 septembre et le match à Metz (3-0) comptant pour la 6e journée. Les Girondins ont repris goût à la victoire en venant à bout de Châteauroux (2-0) mercredi 26 octobre en Coupe de la Ligue. À Marseille, Bordeaux pourrait reprendre sa marche vers l'avant chez un adversaire pas encore au point.



L1-11e journée : résultats et classement

Vendredi 28 octobre :

Lille - Paris Saint-Germain : 0-1



Samedi 29 octobre :

Toulouse - Lyon : 1-2

Saint-Étienne - Monaco : 1-1

Guingamp - Angers : 1-0

Bastia - Dijon : 0-0

Lorient - Montpellier : 2-2

Nancy - Caen : 2-0



Dimanche 30 octobre :

Nice - Nantes : 4-1

Rennes - Metz : 1-0

Marseille - Bordeaux : 0-0