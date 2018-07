publié le 06/07/2018 à 08:23

À quelques heures du coup d'envoi de France-Uruguay, c'est tout le pays ou presque qui est derrière les Bleus. Il y a ceux qui tremblent, ceux qui ont les yeux qui brillent déjà.



Les tirs aux buts, c'est l'un des scénario possible tant la défense uruguayenne est efficace. Depuis le début de ce mondial, l'Uruguay n'a encaissé qu'un seul but. Hugo Lloris l'a d'ailleurs rappelé hier en conférence de presse.

"Offensivement, il faut mettre le rythme, la vitesse, l'intensité, prendre ses responsabilités dans les 30 derniers mètres. On a des bons frappeurs, il faut essayer de frapper de loin. Ils concèdent très peu de buts et d'occasions. C'est une équipe très difficile à manier et très forte en contre-attaques. Ce sera un autre profil de match que face à l'Argentine (4-3 en 8es de finale)", a expliqué le gardien des Bleus.

Ce France-Uruguay sera bien sûr à suivre sur RTL dès 15h30 et jusqu'à 23 heures. Si les Bleus se qualifient ils rencontreront le vainqueur de Brésil-Belgique dont le coup d'envoi sera donné à 20 heures.

